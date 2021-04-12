المقالات

رسالة لسيدنا الشهيد محمد باقر الصدر (رض) في ذكرى استشهاده


د عباس العبودي

اكثر من اربعة عقود مرت على استشهاد ك سيدي ابا جعفر واختك العلوية الطاهرة زينب العصر بنت الهدى .

لقد تغريت السلطة الغاشمة بالعراق في التاسع من نيسان 2003 وهو يوم شهادتك واختك العلوية رضوان الله عليكم في 1980 بعد اصدار القرار الجائر في 31-اذار 1980 باعدام كل من يرتبط بالاسلام المحمدي الاصيل فكرا ونهجا وسلوكا . وباثر رجعي الذي لم يحصل في كل سنن اهل الارض .

سيدي ابا جعفر - لقد سقط الطغيان الصدامي بفضل الله تعالى ومضت السنون العجاف التي عاصرها العراقيين وقدموا عظيم التضحيات من اجل الحرية .

إننا في كل عام نجتمع لنحتفل ، ولكننا ومع الاسف نحتفل بالسنتنا دون قلوبنا وسلوكنا واخلاقنا، فلن يكون احتفالا للمراجعة والتغيير والتطوير نحو الاحسن وتجاوز السلبيات والعمل على تقوية الجبهة الداخلية ونقد الذات وتصحيح المسارات نحو الافضل.

أصبحنا ومع الاسف نتتسب اليك تاريخيا ولم ننتسب حاضرا ومستقبلا ولم نسعى لترك بصمات الشهيد الصدر على مسارنا مع انفسناو مع بعضنا البعض اومسارنا مع الامة . ولن تترك الذكرى بصماتها على اخلاقنا ومنهجنا وعلاقتنا مع بعضنا.

فاصبحنا ننادي باسمك مادرت معايشنا ونفارقك في سلوكنا واخلاقنا في حفظ جبهتنا الداخلية والعودة الى الله بصدق واخلاص.

اين نحن من الشهيد الصدر في علاقتنا مع الامة التي قدمت كل القرابين من اجل حفظ المسيرة وتحقيق النصر .

فهل كان الشهيد الصدر سنيا ام شيعيا ام قوميا ، ام كان انسانيا في كل وجوده ؟.لقد كان الشهيد الصدر أنسانا بخطابه لايمييز بين عربي وكردي وتركماني وغيرهم من ابناء الشعب ولايمييز بين سني او شيعي اومسيحي ، بل الجميع إخوة بانسانتيهم ومظلتهم العراق جميعا .

إننا ومع الاسف أصبحنا اليوم كل يبحث عن ذاته وشعاره الدائم من لم يكن معنا فهو ضدنا، فالحساسية والخصومة والتسقيط العلني او الخفي هو ديدن بعضنا ، حتى اصبحت الدنيا اكثر همنا ، نلهث ورائها بمكافيلية متطرفة ، ونسحق جميع المبادئ ومن يدافع عنها .

أصبحنا ياسيدي بسلوكنا واخلاقنا ندافع عن الخطأ ونبرر له. ولو كان الشهيد الصدر حيا بيننا وعارض البعض ممن يدعي الانتساب اليه وخالفهم لسقطوه وعزلوه لان وجوده يصطدم مع مصالحهم ومنافعهم. وكانت للسيد الشهيد قراءة مبكرة لحالنا وسقوطنا في وحل حب الدنيا .في محاضرة حب الدنيا .

سيدي أبا جعفر اصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غريبا في عالم السياسة حتى وصل بنا الحال ان يكون لسان حال البعض يقول لاهل الحق المتمسكين بمسيرتك وخطك .ياشعيب لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولولا رهطك لرجمناك .

نتحدث بولائنا اليك ونحمل في قلوبنا الحساية والخصومة لبعضنا البعض، كل منا يسعى لتسقيط الآخر ليس من اجل الله بل من اجل الدنيا الفانية . حتى اصبحت الصنمية منهجا في خطواتنا ، نبرر لهذا وندافع عن باطل ذاك ونسينا قول الله تعالى (إن الله كان عليكم رقيبا) .

سيدي أبا جعفر نسينا التواصي بالحق والتواصي بالصبر.فالموعظة اصبحت ثقيلة على مسامعنا .فإخوتنا أصبحت هشة تحكمها منافع ومصالح واصبح حب الدنيا اكبر همنا ونسينا مبادئنا وكيف نجعل مرضاة الله همناّ الدائم.

سيدي أبا جعفر نتحدث بولائنا اليك ونحن متفرقون، متباعدون، متصارعون ، نطعنك في كل لحظة بخنجر خلافاتنا وحساسيتنا وخصومتنا.

أيها الشهيد الحي ونحن نحتفل بذكرى شهادتك .واخوة الدين والطريق يصارع احدهم الاخر ويسقط احدهم الاخر . كنت انت للعراق وكانوا هم لانفسهم اشداء على اخوانهم رحماء مع اعداء الله (كأنهم ولي حميم)

سيدي يابا جعفر ز كنت تسعى دائما في منهجك اليومي ومحاضراتك اتعمل لتعبيد النفس وتعبيد الناس الى الله . ونحن مشغولون نعبد انفسنا للدنيا ونتصارع على حطامها .

سيدي ابا جعفر لم يخلدك الناس لانك صاحب عرش دنيوي بل لانك صاحب عرش التواضع والاخلاق ومواساة الناس صغيرهم وكبيرهم . فقد سقط الطواغيت اصحاب العروش الطاغوتية واصبحوا في مزابل التاريخ وانت خالد بخلود الاسلام لانك ذبت في حب الله فأصطفاك الله مع الخالدين .

سيدي أبا جعفر: لقد بنيت عرشك بحب الله ومن يعيش لله في سره وعلانيته يبني الله له عرشا في كل قلب طاهر.

أيها الاحبة :لنجعل ذكرى الشهيد الصدر ذكرى نعيشها في كل جوانب حياتنا مراجعة وتصحيحا وتغييرا لا ذكرى نحييها بالسنتا دون سلوكنا واخلاقنا

سلام عليكم ايها الشهيد الحي واختك العلوية بنت الهدى وجميع الشهداء الذين ساروا في طريق ذات الشوكة في كل مكان .

والحمد لله رب العالمين

 

الفاتحة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقترحات لانهاء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
رسالة لسيدنا الشهيد محمد باقر الصدر (رض) في ذكرى استشهاده
حين يتحول سياسي شيعي الى مهوال !
رمضان يجمعنا..
الاغلبية السياسية ام النظام الرئاسي ؟
خليجي ٢٥..هل تُنهي غربة السياب على الخليج؟!
هل يحق لنا انتقاد الأداء الحكومي بما يكفله لنا الدستور من حرية التعبير السلمي؟!
التربية..مترددة..!
إرثنا هويتنا..
مصر وسد النهضة الأثيوبي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك