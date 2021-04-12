هل يحق لنا انتقاد الأداء الحكومي بما يكفله لنا الدستور من حرية التعبير السلمي؟!

د. حسين القاصد ||

إذا كان الأمر كذلك.. فما نراه هو :

١. ان هذه الحكومة فعلت ما لم تفعله كل الحكومات منذ عام ١٩٠٠ وأخص بالذكر تأخير الرواتب.. والتهديد بحجبها بدعوى عدم توافر المال لديها.. وأصبح الراتب الشهري كل أربعين يوما على الأقل وبذلك ضاع من المواطن راتب شهر أو شهرين طيلة حكمها.

٢. إنها حكومة السيد الرئيس فكل الوزراء مشغولون بمدح السيد الرئيس مع التقصير التام في كل مفاصل وزاراتهم

٣. حكومة إقليم كردستان.. حيث عملت هذه الحكومة وقدمت للإقليم ما لم تقدمه حتى حكومة الإقليم.. مع غض النظر عن بقية المحافظات

٤. حكومة القمع الهادئ للتظاهرات.. فهذه الحكومة ألغت التظاهرات بكل أشكالها من دون تلبية مطالب المتظاهرين.. بعد أن حولت قادة الحراك إلى مستشارين ورؤساء أحزاب جديدة.. بينما ضاعت مطالب المتظاهرين الحقيقيين سدى.. ولم يحصلوا حتى على القصاص من قتلة اخوتهم وأبنائهم الذين خرجوا يطالبون بلقمة العيش.

٥. حكومة إذلال أصحاب الشهادات العليا والخريجين.. فلقد اندلعت التظاهرات للمطالبة بتعيين حملة الشهادات.. وانتهت بموازنة تخلو من ذلك.. بل غضت النظر عن حقوق المحاضرين المجانين.

٦. حكومة اعلام بامتياز فحتى وزارة الثقافة تحولت إلى وزارة اعلام بعد أن تم تكليف السيد وزير الثقافة بمهمة الناطق الرسمي.. ليطل علينا ويقول : الشعب بدأ يتلمس إنجازات الحكومة ويعبر عن فرحه بها! ولا ندري أين يسكن هذا الشعب؟

٧. حكومة تجويع بامتياز.. فالذي يرفع سعر الدولار عليه رفع الرواتب لكي لا يتحمل المواطن تبعات فرق القيمة.

٨. حكومة التدهور الصحي فلا دواء مضمون ولا شيء سوى الحظر

٩. حكومة التفريط بدماء الشعب.. فعلى لسان العبادي أن السعودية ارسلت ٥٠٠٠ إرهابي للعراق ولو تمت مقاضاة السعودية لبقيت تدفع للعراق أضعاف ما ندفعه للكويت بعد تهور صدام الأرعن.

١٠. حكومة أزمات وتعيينات عشوائية واتفاقيات لاتخدم الشعب.. فالاتفاق مع العدو الأمريكي اقتصاديا.. أهون وأشرف من الاتفاق مع دولتين جائعتين جدا.. فكيف بإلغاء اتفاقية الصين؟

هذه بعض ملاحاظاتي عن أداء الحكومة ولكم أن تضيفوا ما لديكم.