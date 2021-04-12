مصر وسد النهضة الأثيوبي

محمد البدر ||

تُصَنّف مصر من الدول الفقيرة مائياً وهي تعتمد على نهر النيل بنسبة 95% لتأمين حاجاتها من المياه.

إثيوبيا بدأت عام 2011 ببناء مشروع سد النهضة ويعتبر مشروع وطني بالغ الأهمية.

مصر والسودان تعتبران سد النهضة تهديد وجودي لهم لأنه يحرم مصر من حصتها التاريخية من مياه النيل ويهدد السودان بالغرق في حال إنهيار السد لسبب طبيعي أو بشري.

الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

مصر تطالب بفترة ملء تمتد لعشرة سنوات مع توقف الملء في السنة التي يصادف فيها موسم جفاف ومشاركة معلومات السد والتشغيل مع مصر والسودان وقبل كل هذا يجب أن تكون هناك إتفاقية متكاملة تتناول كل التفاصيل بما يضمن حصص مصر والسودان.

بينما تصر إثيوبيا على فترة ملء خلال ثلاث سنوات فقط وعدم مشاركة أي معلومة عن تشغيل وملء السد وعدم التوقيع على أي إتفاقية تتناول حصص ثابتة لمصر والسودان.

العام الماضي اكملت إثيوبيا المرحلة الأولى من بناء وتشغيل وملء السد وهي المرحلة الأطول والاصعب والأكثر تكلفة.

خلال شهر ستبدأ بالمرحلة الثانية من البناء وتتمثل بتعلية جسم السد ليبلغ إرتفاعه 170م وتبدأ في الشهر السابع المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

خزان السد سيحجز خلفه 74 مليار م³ من المياه.

وفي حال بدأ الملء الثاني ستخسر مصر ربع ما تنتجه من كهرباء وعلى المدى المتوسط ستخسر نصف أراضيها الزراعية في الصعيد ودلتا النيل.

موقع السد على الحدود الإثيوبية السودانية ويبعد 50 كم عن الحدود مع السودان وفي حال إكمال الملء الثاني واقدمت مصر والسودان على عمل عسكري ضد السد فستغرق كامل الأراضي السودانية وتنهار سدود مصر جميعها.

لحد الآن إثيوبيا لا تهتم لمخاوف مصر والسودان من السد ولا تبدي أي جدية في التفاوض ولا تنازل أو بوادر حل، وهي ماضية في إكمال المرحلة الثانية.

وليس أمام مصر والسودان إلا التوصل لإتفاق قبل بداية المرحلة الثانية أو ضرب السد قبل إكمال الملء الثاني.

المفارقة

جزء من تمويل السد والمشاريع المرتبطة به تأتي من السعودية والإمارات.

الشركة المسؤولية عن حماية السماء حول السد هي شركة رافيل الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتعاقدت معها الحكومة الإثيوبية لتزويدها بمنظومة الصواريخ الدفاعية (Spyder-MR).

رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي (تبرع) بمبلغ 88 مليون دولار لإثيوبيا في بداية إنشاء السد.

وكل تجهيزات الاسمنت المستخدم في بناء السد تأتي من شركة (ميدروك) الاستثمارية السعودية.

الصورة لسد النهضة والاستعداد لبداية المرحلة الثانية (تعلية جسم السد)