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توقعات..!


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

 اليوم اصدر برهم صالح وامضي موعد الانتخابات واكد في كلمته على المراقبة الدولية للانتخابات

 سجلوها للتاريخ ستجري الانتخابات على قاعدة ( تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزال اخذ ارنب ) هذه القاعدة سيجري العمل وفقها مع الاحزاب الشيعية التي لها موقف مضاد من امريكا , وبعبارة ادق ان الاشراف الدولي  سيعمل مع الاحزاب الشيعيه  وفق ما فعله في  انتخابات في الجزائر في الثمانينات  اي حال تبين رجحان كفة الاسلاميين سوف ترسم السيناريوهات التالية :

1/ السيناريو الاول :  ان يتم  التزوير باشرف دولي لصالح الاحزاب الموالية لامريكا حتى تتمكن امريكا ان توجد لها حكومة موالية لها وتعمل على عزل الاسلاميين الموالين لايران وتحجم دور ايران في العراق وتنهي دور المقاومة ويستقر الامر لصالح الخط الامريكي وتلك هي ثورة انطلقت من تشرين عام 2019 وانتهت بالانتخابات المقبلة هكذا هو المخطط  وهذا هو هدفها الاول والاخير من اسقاط حكومة عادل ومن الدعوة الى الانتخابات ومن ادخال المجتمع الدولي في الانتخابات .

2/ السيناروا الثاني :  ان فازت الاحزاب المعارضة لامريكا يتم الاعلان من قبل المجتمع الدولي عن تزويرها من قبل الاحزاب المعارضة لامريكا . وهذا الامر ليس غريبا على امريكا فقد فعلته كرارا ومن يراجع الانتخابات التي حصلت في الثمانينات في الجزائر فان الموقف الدولي اعلن ان الانتخابات مزورة وانهى سيطرة وفوز الاسلاميين في الانتخابات حتى يبقي الحكم بيد الموالين لامريكا والسعودية وهو جاثم على صدر الجزائريين الى الان  .

3/ السيناريوا الثالث:  ان يتم قبول نتائج الانتخابات من المجتمع الدولي  حال رجحان كفة التحالفات الموالية لامريكا وان امريكا من الان تبني تحالف سني شيعي كردي تحت اشرافها تمهيدا لاستلام الحكم وعزل الاسلاميين  .

 4/ السيناريو الرابع:  ان تشكل الحكومة وفق قاعدة تنصيب الكاظمي وتستفيد امريكا طبعا من امور عديدة منها : الخلافات الشيعية . ومنها : بناء تحالف يقوده الكاظمي ومن تبعه  والسنة والكرد

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