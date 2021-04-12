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كلام قريب من السياسة

60 2021-04-12

 

عباس الزيدي ||

 

 وقفة على زيارة وزيرالدفاع الامريكي إلى إسرائيل. 

عشية العدوان الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان وزير الدفاع الأمريكي _ لويد  اوستن _ في زيارة رسمية إلى إسرائيل في جولة تشمل كل من  ألمانيا وبريطانيا  وتركيا

هذه الزيارة كانت على متن الطائرة العملاقة _ يوم القيامة _

الطائرة "تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب تصل إلى حد استخدام السلاح النووي، ويمكنها التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، ويمكن لطاقمها التواصل مع أي بقعة في الأرض، ومحصنة ضد أي هجوم نووي أو النيازك والشهب، وتقلع في أي لحظة وبأي أجواء كانت، ومزودة بوسائل حماية مختلفة، ويبلغ ثمنها نحو 250 مليون دولار".

هذه الزيارة تعتبر الأولى  لوزير الدفاع الامريكي إلى إسرائيل  في حكومة  الرىيس بايدن  بعد نقل إسرائيل  العضو في حلف شمال الاطلسي من المحال الأوربي  الى القيادة الأمريكية الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط امتدادا إل مابعد  باكستان وافغانستان .

والذي حقق لإسرائيل  مكاسب استراتيجية عديدة! منها ....

ان انضمام إسرائيل يحررها من قيود الحركة والمناورة العسكرية باتجاه المنطقة الاكثر اهمية لاسرائيل أمنيا واستراتيجيا.

وسيعقد انضمام إسرائيل للقيادة المركزية التعاون العراقي الإيراني بوجود آلاف الجنود الأمريكيين بالعراق يتبعون قيادة أصبحت تضم اسرائيل.

وانخراط إسرائيل في القيادة المركزية مع دول عربية سيقلل نفقات المواجهة مع خصومها اقتصاديا وبشريا نظرا لتوزيع الأعباء على العرب وأمريكا. بالقدر الذي

بات فيه  التنسيق الأمريكي الإسرائيلي أيسر نحو لجم التهديدات وإدماج القوات الإسرائيلية مع العربية والأمريكية كمخزون استراتيجي ولوجستي ومنطقة عمليات.في حال اندلاع اي مواجهة متوقعة

هذه الجولة سوف تشمل ايضا زيارة تركيا التي تحتوي على أكثر من ثلاثين  قاعدة لحلف الناتو وايضا زيارة ألمانيا التي فيها أكثر من مئتي قاعدة مشتركة أمريكية خاصة و أخرى تابعة للناتو

الزيارة جائت في ظل تصعيد خطير بين روسيا وامريكا  في  إقليم دونباس في أوكرانيا التي تعتبر الخاصرة الرخوة لروسيا وسط  جدل اوربي  ومخاوف كبيرة من اندلاع حرب  لا يتوانى الاتحاد الأوربي متمثلا في الناتو من الاشتراك فيها

أيضا هذه الزيارة إلى إسرائيل تتعلق بمحرى الأحداث والحوار العراقي _ الأمريكي  لإخراج قوات الاحتلال  وايضا لواقع الوجود  الامريكي غير الشرعي في سوريا

ما حدث في الأردن مؤخرا  ليس بعيدا  عن اهتمام وزير الدفاع الأمريكي خلال هذه الزيارة

كذلك تطورات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن

ويبقى على  رأس لائحة الاهتمام  من تلك الزيارة

المفاوضات الحالية حول الملف النووي الإيراني  ولعل بعض الضغوط على جمهورية ايران الاسلام ترجمت  من خلال عن ذلك العدوان على منشأة نطنز  النووية الإيرانية التي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها  عنه برئاسة جهاز الموساد

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