في رحاب القرآن و في شهر رمضان الكريم/2

د.مسعود ناجي إدريس ||

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »

· الملاحظات :

التقوى تعني الامتناع عن المعصية. معظم الذنوب تنبع من جذور الغضب والشهوة ، والصوم يمنع مرارة هاتين الغريزتين ، وبالتالي يقلل الفساد ويزيد من التقوى. [کافی ، ج ۲ ، ص ۱۸ ]

وبحسب المفسرين والعلماء في علوم القرآن ، فأن الآيات التي بدأت ب « يا أيها الذين آمنوا » ، نزلت في المدينة المنورة وهي جزء من الآيات المدنية. صدر الأمر بالصوم في السنة الثانية للهجرة كأمور الجهاد وإخراج الزكاة.

آثار وبركات الصيام

التقوى والخشية من الله في الصورة الظاهرية والباطنية من أهم آثار الصيام. الصوم هو العبادة السرية الوحيدة. يرى الناس الصلاة والحج والجهاد والزكاة والخمس، ولكن الصيام غير مرئي. الصوم يقوي إرادة الإنسان. من ترك الأكل والماء الزوج او الزوجة لمدة شهر يمكنه أن يسيطر على نفسه من أن يعتدي على ممتلكات الآخرين وشرفهم. الصوم يقوي العاطفة. الشخص الذي ذاق الجوع لمدة شهر يصبح معتادًا على الألم ويشعر ويفهم معاناة الجياع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام نصف صبر. [تفسير المنار].

الناس العاديين الصيام بالنسبة لهم هو الامتناع عن الطعام والماء وأزواجهم، ولكن في الصوم يجب بالإضافة إلى الامتناع عن المفطرات، يلزم أيضًا تجنب المعاصي، والأيام الخاصة في الصيام تعني بالإضافة إلى تجنب المفطرات والامتناع عن المعاصي يجب خلو القلب من أي أحد غير الله. [تفسیر روح البیان وصاحب الجواهر، منقول عن آية الله جوادي]

الصوم يجعل الإنسان كالملائكة يمتنع عن الأكل والشرب والشهوة. [تفسیر المراغي]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان في سبيل الله غفر له كل ذنبه.

كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: « الصوم لي وأنا أجزي به ». [تفسير المراغي ]

أهمية الصيام عظيمة لدرجة أن أجر كثير من العبادات في الروايات مماثل لأجر الصوم. [الکافي، ج ۲، ص ۱۰۰ ]

مع أن الصوم كان واجباً على الأمم السابقة ، إلا أن أيام رمضان كانت مخصصة للأنبياء ، وفي الأمة الإسلامية أصبح صيام رمضان واجباً على الجميع. [تفسیر نورالثقلين ]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزكاة في كل شيء ، وزكاة البدن في الصيام. [بحار ، ج ۹ ص ۳۸۰]

· الرسائل:

١- الخطاب الجميل هو خطوة نحو تأثير الرسالة. « يا أيها الذين آمنوا » نقرأ في حديث من تفسير مجمع البيان: لذة خطاب « يا أيها الذين آمنوا » يُسَهِّل من صعوبة الصيام. إذا أراد الآباء أن يستمع طفلهم إليهم، فعليهم أن يتحدثون معهم بصورة جميلة.

۲- تتمثل إحدى طرق التبليغ في جعل الأوامر الصعبة تبدو سهلة. تقول هذه الآية: إن وصية الصوم ليست خاصة بكم أيها المسلمون، فقد كانت هذه الشريعة موجودة في الأمم السابقة. ومن الأسهل اتباع أمر خاص بكل الأمم من اتباع أمر خاص بمجموعة واحدة فقط. « كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ »

3- وقد نص القرآن على فلسفة بعض الأحكام كالصيام، لأن الناس إذا عرفوا نتيجة شيء ما، يكونون أكثر بهجة في فعله. « لعلكم تتقون »

«أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) »

· الملاحظات:

كما يذكر شرح القرطبي أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) في رحلته من المدينة المنورة إلى مكة في شهر رمضان، طلب الماء، ثم أخذ وعاء الماء في يده ليراه الناس، ثم شرب منه. أما إذا صام المسافر أو المريض بطل صومه ووجب عليه القضاء. [تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ١٦٤]

قال الإمام الصادق (ع): حتى لو قلقت الأم على حليب ولدها أو جنينها، فإنها تفطر، وهذا من رحمة الله. [تفسير برهان، ج ۱، ص ۱۸۳]

الرسائل:

١- الإسلام له القانون الصحيح لكل شخص في أي حالة. يذكر في هذه الآية حكم المسافرين والمرضى وكبار السن. « فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ».

۲- يجب ألا تدمر الشروط تمامًا الفلسفة العامة للجملة وآثارها وفوائدها. إذا لم يستطع المريض أو المسافر الصوم بشروط معينة ، فعليه أن يقضيه في أيام أخرى لينعم بفوائد الصيام. « فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

٣- نية السفر وحدها لا تمنع الصيام ، فلا بد من السفر. « عَلَىٰ سَفَرٍ »

٤- لا يوجد وقت محدد لقضاء الصيام. « فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »

٥- الاستطاعة ، شرط للتكليف. « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ »

٦- اعطاء الغذاء للفقراء جزء لا يتجزأ من نص الأحكام. « طَعَامُ مِسْكِينٍ »

۷- تؤدي العبادات إلى مزيد من النمو والتقارب مع الاهتمام والرغبة.« فَمَن تَطَوَّعَ » .

۸- فالأوامر الإلهية جعلت الحد الأدنى إلزاميًا على الجميع ، والأكثر من ذلك مخيرين به. في هذه الآية ، فإن إطعام الجائع واجب ، ولكن أكثر من ذلك يكون الإنسان مخير بفعله ويستحب القيام به « فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ»

۹- إن أداء أوامر الله له آثار جيدة تعود على الإنسان نفسه وليس الله. « وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ»

{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (85)

· الملاحظات:

"رمضان" جاء من كلمة "رمض" بمعنى الحرق. بالطبع ، لا يحترق بالدخان والرماد. ويعود اسم هذا الشهر إلى حقيقة أنه خلال شهر رمضان تحرق خطايا البشر. شهر رمضان هو شهر نزول القرآن وهو الشهر الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن وليلة القدر أيضًا في هذا الشهر. ورد في تفسير البرهان عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: نزلت الكتب السماوية كلها في شهر رمضان. رمضان خير الأشهر عند الله. وفي آخر جمعة من شهر شعبان ألقى ذلك النبي خطبة تفصيلية في عظمة رمضان وردت في بعض الشروح وكتب الروايات. [بحار الانوار ، ج ٦ ، ص ٣٥٦]

أيضا في الصحفية السجادية هناك دعاء للإمام السجاد (ع) في مناجاة وداع رمضان. الإسلام دين سهل ، يقوم على التسهيل وعدم التشدد. يجب على المريض أو المسافر أن يفطر ويقضيه في وقت لاحق. وإذا كان الوضوء صعبًا فإنه يحل محله التيمم. إذا كان من الصعب الوقوف في الصلاة ، فإنه يسمح بالجلوس أثناء الصلاة. هذا القانون يسمى « قاعدة لا حرج » في الفقه الإسلامي .

رمضان شهر نكون فيه في ضيافة الله ، وفي رمضان المؤمنون مدعوون إلى ضيافة الله ببطاقة « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام »، ولهذه الضيافة خصائص منها:

١- المضيف هو الله وقد قام بدعوتنا شخصيًا ليستضيفنا .

٢- وسيلة الضيافة هي ليلة القدر ، ونزول القرآن ، ونزول الملائكة ، واستجابة الدعاء ، ولطافة الروح ، وتجنب الجهنم.

٣- وقت الضيافة في شهر رمضان ، وهو حسب الروايات ، أوله الرحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره أجر.

٤- كيفية الضيافة في ليلة القدر هي تلبية احتياجات الضيوف لمدة عام وتزين الأرض بنزول الملائكة في ليلة القدر.

٥- طعام هذا الشهر هو غذاء الروح الضروري للنمو الروحي وليس غذاء الجسد. طعام هذه الضيافة هو آيات من القرآن حيث تلاوة آية واحدة من القرآن تعادل تلاوة القرآن كله في شهر رمضان.

هذه الضيافة ليست لديها أي شيء مشترك مع الضيافة الدنيوية. الله العليم الغني الخالق الباقى الحبيب المجيد يستضيف الجاهل والفقير والفاني والمخلوق الذليل ، ويقول: سأستجيب دعائكم وأعطي أجرًا مجيدًا على كل نفس تتنفسها في رمضان . [خطبة النبي صلى الله عليه و آله في آخر جمعة من شهر شعبان]

· آداب الضيافة

نقرأ في وسائل الشيعة [وسائل، ج ۷، ص ۱۱۹] يوجد لأخلاق الصائم رواية مفصلة: الصائم يجب أن يصوم، عن الكذب، والمعصية، والجدل، والغيرة، والنميمة، ومعارضة الحق، والشتائم واللوم والغضب، والسخرية والظلم، التحرش بالناس، والإهمال، والاتصال بالفاسدين، والابتعاد عن النميمة والأكل الحرام، والاهتمام بالصلاة والصبر والصدق وإحياء ذكرى يوم القيامة. شرط حضور هذه الضيافة ليس مجرد تحمل الجوع. جاء في الحديث: من امتنع عن طاعة الأئمة، أو أساء إلى زوجته في أمور الأسرة والأمور الشخصية، أو امتنع عن الوفاء بمطالبه المشروعة، وكان والديه غير راضيان عنه، فلن يقبل صومه لأنه لم يستوفِ شروط هذه المأدبة.

وإن كان للصوم فوائد طبية كإزالة السموم أثناء الشعور بالجوع، إلا أن فجر الروح وقربها من الله واستجابة الدعاء في رمضان له طعم آخر، المحروم الحقيقي هو المحروم من كل هذه الخيرات والبركات.

· الرسائل:

١- تكمن قيمة رمضان في نزول القرآن.

يمكن أن تكون قيمة البشر أيضًا إلى المدى الذي أثر فيه القرآن عليهم.

٢- وجوب الصيام بعد التيقن من حلول شهر رمضان. « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْر فَلْيَصُمْهُ »

٣- يوجب قضاء الصيام للمريض والمسافر، « فَعِدَّة مِنْ أَيَّام أُخَرَ»

٤- أيام القضاء لا يشرط بأوقات خاصة « فَعِدَّة مِنْ أَيَّام أُخَرَ»

٥- أحكام الله مبنية على البساطة وقدرة الإنسان. « يُرِيدُ اَللَّه بِكُمُ الْيُسْرَ »

٦- العسر والحرج، لا يبعدان الواجبات عن الإنسان. « وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».

۷- أن يكون أيام قضاء الصيام معادلاً لعدد الأيام التي له عذر في عدم الصيام. « وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّة »

۸- الهداية والتوفيق في أداء العبادة من الله. التكبير هو علامة تمجيد الله وعدم الاهتمام بالنفس والآخرين. « وَلِتُكَبِّرُوا اَللَّه عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ»

۹- الصوم أساس هداية الإنسان وامتنانه. « وَلِتُكَبِّرُوا اَللَّه عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»..