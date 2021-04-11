شاهد زور وقح مع سبق الاصرار والترصد

عباس الزيدي ||

وهكذا يتم تزوير التاريخ رغم الشهود الأحياء.

شهود العصر الذين يتجاوز عددهم بالملايين والمليارات على مستوى العالم والكرة الأرضية حيث الوقائع والمعارك والأحداث والدماء والتضحيات .

واعترافات الاعداء المجرمين من أصحاب القرار للدول المتورطة في دعم الارهاب وداعش على نحو خاص في العراق وسوريا والمنطقة والعالم.

قطر والسعودية والامارات والأردن وتركيا ومن خلفهم امريكا وبريطانيا وآسرائيل من أكبر الداعمين للارهاب العالمي بمختلف أشكاله وتنظيماته.

ومع ذلك يطل علينا شاهد زور افاك نزق ملق ليعكس الحقائق ويقلب الأحداث ويكون شاهد زور على مرحلة معاصرة نحن شهود احياء معاصرين فيها ليمتدح دويلة الإمارات الراعية الأولى للارهاب وما حصل من جرائم في العراق ازهقت فيها عشرات الأرواح البريئة.

بالإضافة إلى أوردها في البحرين واليمن وسوريا وليبيا ... الخ .

ان من أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الشرك به سبحانه: شهادة الزور،: «شهادة الزور هي الشهادة بالكذب.

وقد جاء التحذير الشديد من شهادة الزور، فقال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ﴾ [الحج:30]. كما جاء المدح لمجتنبيها، فقال تعالى في صفات عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان:72].

ما اسهل تزوير التاريخ وقلب الحقائق..... من قبل هؤلاء ولكن يبقى نور الحقيقة ساطع كالشمس لايحجبها غربال .

فتوى مباركة وحشود مقدسة ومعارك شرسة ودماء زاكية وتضحيات جمة يراد مصادرتها

وسرقة تلك الجهود والانتصارات كما فعلت قوات الاحتلال سابقا .

وهذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حيث وجهه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الشكر والثناء للقوات الأمريكية المحتلة في نهاية معارك التحرير وإعلان بيان الانتصار .

حتى في ذكرى تحرير محافظة صلاح الدين لم يتم دعوة ايا من ابطال الحشد المقدس من قبل السيد العبادي والجميع يعلم أن صلاح الدين تم تحريرها من قبل أبناء الحشد المقدس والشرطة الاتحادية البطلة بقيادة الفريق رائد جودت

ولنا فيها أكثر من صولة وجولة وشهيد وجريح وسيف العباس عليه السلام _ مهدي الكناني شاهدا وشهيد على الأقلام الشريفة المتصفة وعلى الأدباء والكتاب واهل الفن من مسرح وسينما ...الخ توثيق تلك المعارك والبطولات والأحداث لكي لا تسرق الدماء والجهود ويتم تزوير التاريخ.

واني لكم ناصح أمين.