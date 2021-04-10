ايران عليها ان تشكر ترامب لحمقه..!

د. حيدر سلمان ||

سي ان ان الامريكية

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كانت إيران تريد بجدية العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي بعد المحادثات في فيينا هذا الأسبوع والتي تهدف إلى إنقاذ اتفاق 2015 التاريخي.

الجانب الامريكي اكد صدقه برفع العقوبات على ايران بمجرد عودة الالتزام بالاتفاق.

🔹️تعليقي:

١. على ايران ان تشكر ادارة ترامب واسرائيل لمدى حماقتهم لما وضعوا انفسهم في موضع لم يحصوا منه على شيء، فيما ايران استثمرت المشكلة لصالحها.

٢. من جهة ثانية؛ اعتقد واثقا ان ادارة بايدن، تحث الخطى للعودة لكل الاتفاقات الدولية، و برايي انها تستحق الفرصة لما تحاول ان تفعله، وهي رسالة على القادة الايرانيين قرائتها سلميا، بعيدا عن التشنج.