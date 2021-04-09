الشهيد الصدر الاول

محمد صادق الهاشمي ||

اولا / النبوغ المبكر في العلم وما كتبه الشهيد يكفي ان يكون دليلا على انه الفذ والوتر .

ثانيا/ الصدق في الدعوة والشجاعة والوعي العميق والتنزه عن الدنيا .

ثالثا / الصدر الاول اول رجل قاد الامة نحو التحرر وكان همه تحرير الامة من الظلم .

رابعا / الصدر الاول اول من ايد ثورة الامام الخميني لانه يدرك مبكرا ان منهج الامام الخميني هو السبيل الامثل لسعادة الشيعة من هنا قال (( ذوبوا في الامام الخميني كما ذاب هو في الاسلام ) .

خامسا / بركان دمه ونهضته تجلت وتتجلى في امة العراق من خلال الثائرين والصادقين والمومنين بالجهاد وهو الفيصل في العز وبين ما اختار طريق الدعة والسلامة .

سادسا / منح الصدر الاول العراق هويته الثورية الاسلامية .

سابعا / الصدر الاول نموذج المرجعية العاملة نحو اقامة الدولة الاسلامية .

ثامنا / رسم خطا بياني نحو القمة في منهجه ونزاهته يتعذر على الاخرين ان يدعون الانتماء اليه دون ترسم ذات الخط وبلوغ المستوى الذي حدده في النزاهة والتضحية والتفاني والترفع والاخلاق