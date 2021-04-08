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لقاح استرازينيكا امن وفعال


 

د. حيدر سلمان ||

 

بعد الحديث عن لقاح استرازينيكا وترقب بيان وكالة الادوية الاوروبية.

🔹️د. كوك: الوكالة تقرر استمرار حملة اللقاحات باستخدام لقاح استرازنيكا AZ كون الفائدة من اللقاح مثبتة وجيدة والعارض المتمثل بجلطات الدم تعتبر نادرة جدا ولا تمثل تهديد كبير لايقاف اللقاح، والعارض بسبب اءتجابة الجهاز المناعي.

🔹️د. سابينا ستراوس / وكالة الادوية الاوروبية

الوكالة استلمت تقارير عن ١٦٩ و ٥٣ حالة تخثر وكان عدد الملقحين ٣٤ مليون.

بعد تحليل المعطيات واخذ راي المختصين نرى ضرورة استمرار استخدام اللقاح AZ، وهو يشابه التخثر جراء استخدام الهيبارين وهو نادر.

لا توجد اسباب محددة واغلب الحالات تركزت في الاعمار تحت ال ٦٠ وخاصة النساء.

على الشركة المنتجة للقاح استرازنيكا القيام بالمزيد من البحوث في هذه المعطيات ومراقبة المزيد لاي مستجدات حول اللقاح.

♦️ عراقياً

️ اهمية هذا الحديث كون استرازينيكا AZ، كلقاح ضد فايروس كورونا كوفيد ١٩ يستخدم بشكل واسع في العراق، وما نشرته من حديث وكالة الادوية الاوروبية يعتبر تطمين لصانع القرار الصحي، والخبراء العاملين في علاج المرض واحتوائه، ومتلقي اللقاح كذلك.

 

 

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لقاح استرازينيكا امن وفعال
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