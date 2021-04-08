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♦️ طلبة جامعات العراق يناشدون رئيس الوزراء ♦


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[(  التعليم الكتروني = امتحان الكتروني  )]

▪️نحنُ طلبة وادي الرافدين موطن الرسل ( ع ) و الأنبياء ( ع )  و مثوى الائمة الأطهار ( ع ) ، و مهد الحضارة و صناع الكتابة و رواد الزراعة و وضاع الترقيم .

على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان ، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان ، و فوقَ ترابنا صلى الصحابةُ و الأولياء ، و نظَّرَ الفلاسفةُ و العلماء ، و أبدعَ الأدباء و الشعراء .

▪️الى / السيد رئيس الوزراء العراق / مصطفى الكاظمي المحترم ....

ان طلبة جامعات العراق ، بعد ان قاموا بكل الوسائل الحضارية المتاحة و التي اقرتها الاعراف الشرعية و القانونية ، في مناشدة ممن كان تكليفهم من قبلك في مراعاة حقوق ممن هم تحت سلطة منصبهم الذي يجب ان يكون منصب لمراعاة الحقوق ، و التطور و التقدم ، و بعد عدم النظر الى تلك المنشدات ، و عدم شعورهم بالمسؤولية اتجاه طلبة العراق و مطلبهم في ان يكون الامتحان للفصل الدراسي الاول الكترونيا بعد ان كان التعليم الكترونيا  توجهوا لكم انتم بالخطاب و المناشدة .

▪️السيد رئيس الوزراء المحترم ...

ان سبب ذلك المطلب منبثق من نظرة الحق التي يراها الطلبة ، و المبنية ان كل دول العالم و حتى العراق كان التعليم فيه الكتروني ، و الامتحانات فيه ايضا الكتروني ، عندما كانت الاصابة بفايروس كورونا وصل ( 1000 ) ، و اليوم و بأستمرار نفس السبب مضاعفا  حتى وصل العدد بالاصابات  الى ما تجاوز ( 8000 ) اصابة ، و شمل حتى المسؤولين الجالسين في عروش سلطتهم و رغم كل احتياطاتهم و وسائل الوقاية الصحية المحيطة بهم فقد تمت اصابتهم ، فكيف اذن في التجمعات التي ستكون للطلبة ؟!!!

 ▪️السيد رئيس الوزراء المحترم ...

كلنا نعلم علم اليقين لن ولن تستطيع اي جهة السيطرة على واقع اقامة الامتحانات الحضوري  ،  بان يكون خاليا من الوباء سواء على صعيد المكان او العنصر البشري .

▪️سيادة رئيس الوزراء المحترم ...

ان التكليف الشرعي و القانوني و التاريخي يحتم عليكم الوقوف بجنب ابناء طلبة جامعات العراق ، واصدار قرارك الحكيم بان يكون الامتحان الكترونيا ، حفاظا على ارواح طلبة العراق.

كل الطلبة يلتمسوا بكم الخير ، فكن سيادتك عند حسن الظنهم بك

مع التقدير ...

نسال الله حفظ العراق و شعبه

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