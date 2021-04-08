اليوم تم الحوار بين الطرفين الامريكي..والعراقي

محمد صادق الهاشمي ||

◾ كل الذي حصل هو بقاء القواعد مع كذبة وخدعة اسمها ((تبديل صفة القوات الامريكية)) في العراق من قوات تحالف الى مدربين.

◾ الجواب وفق القانون الدولي وبموجب تبديل الصفة يستلزم مايلي:

📌. ان تنتهي القواعد وتستلمها القوات العراقية، وتغادر القوات الامريكية المعسكرات مقابل ان توفر الحكومة العراقية معسكرات تدريب وحماية وتنهي وجود القواعد الامريكية .... وهذا لم يحصل.

📌.. ان تكون حركة وعدد وتنقل وسلاح الجيش الامريكي خارج العراق من الان ضمن اتفاق بإشراف الامم المتحدة كون القوات الامريكية تحولت إلى قوات تدريب.... وهذا لم يحصل.

📌. ان يكون هناك إشراف تام من قبل الجيش العراقي على القوات الامريكية الباقية، وهذا يتم من خلال تقديم القوات الامريكية قائمة بأسماء المدربين... وهذا لم يحصل.

📌. ان ترفع امريكا سيطرتها على الأجواء العراقية... وهذا لم يحصل.

📌. ان يتم الاتفاق نصيا على بقاء المدربين الامريكان بمدد محددة ونوع التدريب وعدد الذين يشملهم التدريب..........وهذا لم يحصل.

📌. ان تنشر الاتفاقية عبر القنوات الرسمية..... وهذا لم يحصل.

انتهى