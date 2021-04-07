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الشرعية على الطريقة الخليجية


 

سامي جواد كاظم ||

 

العالم ابدع في القيام بشتى الاعمال المنحطة والخبيثة والفاسدة ومنحها الشرعية وعندما اقول العالم هم الدول دائمة العضوية الخمسة ومن يسير في ركبهم وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية .

الشرعية التي تحدثت عنها السعودية وارضعتها امريكا جويا قاموا بقتل اطفال ونساء اليمن وحاصروهم وفجروا البنى التحتية لهم ظنا منهم بانهم سيزيلون شريحة كبيرة من المجتمع اليمني وهم الحوثيين تحت مسمى اعادة الشرعية ، فيا لله ويا للشرعية .

يا ايتها المملكة السعودية دعوني اذكركم بالشرعية  التي تطبلون لها الم يامر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ان يكون الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، حسب ما جاء في الوثيقة الموقعة من الملك و ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ".

وبعد وفاة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود سنة 2015 تولى الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حكم البلاد ليصبح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويصبح الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد.

وفي نفس اليوم عين الملك سلمان الأمير محمد بن نايف آل سعود ولياً لولي العهد. وعلى حين غفلة تم اقصاء واختفاء واعتقال وليي العهد ليتربع عليها ابنه محمد بن سلمان وفق عملية عاصفة الحزم في القصر الملكي ، اين الشرعية ؟ اليست الشرعية في مصر لمرسي المنتخب وفق ديمقراطية امريكا وازيح بانقلاب السيسي فلماذا لم تبح اصواتكم للشرعية؟ ( ليس دفاعا عن الاخوان ولكن اقرار العقلاء على انفسهم حجة ) ولكن السيسي قتل معهم ابرياء اليمن فاصبحت شرعيته وفق الاسلوب الخليجي شرعي، اليس الرئيس السوداني عمر البشير ضد الشرعية عندما تسلط على السودان بانقلاب على الحكومة المنتخبة شرعا ؟  فتقوم السعودية بالاعتماد عليه لضرب اليمن تحت ذريعة الشرعية ؟، وما يجري في الاردن وخيوط الاتهام تلتف على رقبة ابن سلمان وابن زايد ضربا للشرعية ويقوم ابن سلمان باتصال هاتفي مع ملك الاردن ليؤيد شرعيته معتبرا الاتصال الهاتفي دليل براءته ، فيا لله ويا للشرعية .

تذكرت ، انت يا جناب ابن سلمان الم تعلم ان الشرعية في الاردن تقول ان الامير حمزة هو ولي العهد بالرغم  من انه الابن الاكبر لملك حسين وقام ملك الاردن بضرب الشرعية بحذائه ومنحها لابنه ، فاين حميتكم لنصرة الشرعية؟ ، وكيف تقول عن عبد الله ملك الاردن انه شرعي ؟ هذا ناهيكم عن اصل المؤامرة التي اذهب بشرعية الامير حسن من ولاية العهد والملوكية وفق سيناريو الطائرة التي جاءت باوامر غريبة على اساس انها صدرت من ملك الاردن حسين بن طلال الذي يشك بانه كان على قيد الحياة وهو في الطائرة ، قيل عنها شرعية ادت الى تنحية الامير الشرعي وجعلت الامير حمزة وليا شرعيا الذي سلبت منه الشرعية  .

اين الشرعية عندما يقوم ال زايد باغتصاب الملك وتقاسمه فيما بينهم واختفاء الرئيس الشرعي الذي اصبح رئيس الدولة المنتخب من المجلس الأعلى للاتحاد بموجب الدستور الوطني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي لا ذكر ولا دور له من قضية التطبيع مع الصهاينة، مما طرح أسئلةً عن مصيره وهوية الحاكم الفعلي للدولة ومستقبل الحكم، اين الشرعية في ازمة توارث الإمارة 2006 في الكويت وهي أزمة نشبت لعدم خضوع الأمير سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد الشرعي بالتنازل عن الحكم بحجة تردي أوضاعه الصحية؛ وأدت إلى تنحيته عن الحكم رغما عن انفه وتزكية الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح .

ولا اعلم هل سيتدخل ابن سلمان لاعادة الشرعية في ميانمار وهو المشهور باستخدام المنشار وتقلب بايدن من راي الى اخر حسب المزاج السياسي بعدما نادى بالقانون والشرعية في قضية جمال خاشقجي وعاد ليلملم هذيانه والركون الى احد مكابات النفايات السياسية في البيت الابيض لرمي ما تبجح به عند استلامه عرش البيت الابيض .

ولا نسال ابن سلمان عن الشرعية عندما قام حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. سنة 1995 بطرد ابيه خليفة من الشرعية لان ابن سلمان كان صبيا لم يبلغ الحلم  وحتى عندما قام  تميم بنفس الدور مع ابيه وطرده من الشرعية ... انها الشرعية على الطريقة الخليجية .

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