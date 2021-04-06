ضياء ابو معارج الدراجي ||

خدعة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد ٣٠ الف شخص

لا يوجد هكذا رقم ولا يوجد مفسوخ عقد ولا زيادة في الرواتب الحشد الشعبي في موازنة ٢٠٢١ والحقيقة هي وحسب ما جاء على لسان رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري بما يخص موازنة ٢٠٢١.

ان العدد الفعلي لقوات الحشد الشعبي المقدس هو ١٦٩ الف عنصر.

تم خطأ في موازنة ٢٠١٩ ادراج ١٢٢ الف عنصر فقط براتب مقداره( ١٤١٥٠٠٠ ) مليون واربعمائة وخمسة عشر الف دينار .

لذلك قامت الهيئة باستلام رواتب ١٢٢ الف عنصر وتقسيمها على ١٦٩ الف عنصر ليستلم كل فرد مبلغ مليون دينار شهريا فقط خلال العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

في موزازنة ٢٠٢١ تم ذكر العدد الحقيقي للحشد الشعبي وهو ١٦٩ الف عنصر وبراتب (١٤١٥٠٠٠) دينار شهريا.

وبذلك انتفت الكذبة التي صدعوا رؤوسنا بها فلا زيادة رواتب ولا عودة مفسوخة عقودهم وانما اصلاح لخطا في موازنة سابقة موزانة ٢٠١٩ عالجته موازنة ٢٠٢١

شكرا لانكم بكذبكم رفعتم سعر الدولار ضد الدينار العراقي والفقراء وتعكزتم كذبا على حقوق الحشد الشعبي والتي هي اصلا مدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١ بدون تدخلكم