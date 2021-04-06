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سيناريو هزيمتنا إن لم ينهض شعلان من نومته..!


 

عدنان فرج الساعدي ||

 

المشروع الامريكي الخليجي الذي يراد له أن يحكم في العراق سيعلن إنتصاره الكامل في غضون أقل من ثلاثة سنين إذا بقينا على هذا الحال من الصمت والخنوع  ( أحزاب - منظمات - عشائر - اكاديميين - أعلاميين - أفراد)

عندها سيفرض علينا فرضاً سيسي أو سبسي جديد في العراق

وبالتدريج - يقمع الحريات ويصادر الحقوق ويعلق الدستور ويفرض أحكامه العرفية .

وسيتحكم ال سعود وال نهيان في أمور البلد وبكل شاردة وواردة  في اقتصاده وسياساته  وعلاقاته .

المخابرات ستعود للحاكم من جديد

والامن الوطني سيعضد عمل الحاكم الجديد

وستخسر كل قوى الامن والجيش والشرطة ومكافحة الارهاب لخدمة منهج الحاكم الجديد

وستبقى الاقدام الهمجية تتبرص بنا ريب المنون .

سيذهب بعضنا للاهوار من جديد .

وسيعتقل أخرون بتهمة زعزعة الامن

وسيضطر أخرون للهجرة والهروب  وسيصمت الاخرون حفظاً لانفسهم وعوائلهم ومداراة معائشهم .

سيعلن وبكل هدؤء التطبيع مع الكيان الغاصب .

ستدجن كل(((  القوى المؤيدة ))) والتي سترافق هذه المسيرة

وستحاصر القوى الاسلامية كما يحاصر الغنوشي وحزبه اليوم .

عندها سيحرم وبشكل غير رسميما يسمونه بالاسلام السياسي

أتتذكرون كيف حرموا على الاخوان المسلمون العمل  واعدموا قياداتهم وطاردوهم واغلقوا جميع فضائياتهم في ليلة وضحاها وبل جميع الفضائيات غير المؤيدة لمشروع السيسي .

سيغدقون بالمال على من يعمل معهم ..

الأمر لن يهم السنة كثيرا ولا المطبعين أصلا في الجبال والمصايف الجميلة ؟

ولا حول ولا قوة الا بالله   

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