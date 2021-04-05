المقالات

سلسلة بيان الحقائق - 5 -محاولات إسقاط النظام وتشويهه


 

عدنان فرج الساعدي ||

 

طيلة سنوات بعد الاحتلال ظلت محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار شبه مستقلة عن الحكومة الاتحادية حيث لم تتعاطى سياسيا مع النظام القائم في بغداد وكانت ترفض قراراته علناً فيما ينحصر توافقها معه على الاموال التي تستلم في كل موازنة .

ويمكن إن يرجع القارئ معي الى هذه الايام حيث كان أثيل النجيفي يطالب بشكل مستمر بطرد الجيش من المحافظة فيما نسمع عبر الشاشات التلفزيونية المواطنون في المحافظة وهم ينعتون الجيش بجيش المالكي أو الجيش الوثني بل حتى الرافضي والعجمي وهو أمر غريب جداً ويدل على الرفض والمعاندة للنظام الجديد بدوافع عنصرية وطائفية.

وكان اصحاب المحال التجارية يدفعون الاتاوات للتنظيمات المتطرفة بعلم ومرأى الحكومة المحلية وأستمر الحال حتى سقوط هذه المحافظات بيد الارهاب بتعاون شبه كامل من كثر من شيوخها واهاليها ومضافاتهم.

والأمر ذاته ينسحب على صلاح الدين التي زادت على ذلك حين قامت مديرية التربية بتنظيم زيارات وسفرات لتلاميذ الدراسة الابتدائية لقبر ( صدام حسين ) ليقرأوا الفاتحة ؟

وعلى طول وعرض المحافظات الغربية كان كل من يتعاون مع الدولة وينخرط في صفوف الجيش والشرطة والامن يهدد ويفجر داره او يقتل هو وافراد عائلته .

ليأتي بعدها مخطط ساحات الذل والفتنة التي سميت بساحات الاعتصام وقادمون يابغداد والاموال الطائلة التي وصلت من القطريين لهذه الساحات والكل يتذكر النقل المباشر لخطب الساحات من الفلوجة والموصل وسامراء والرمادي وما سمي بحينها بالمحافظات الست المنتفظة .

محاربة النظام السياسي الجديد كانت على أشدها من قبل نشرات أخبار الشرقية والبغدادية حيث يملكمها إثنان من الماكنة الاعلامية البعثية والمخابراتية ولابد من التذكير ان هذه الشرقية لعبت دورا قذرا في تأليب الناس ضد النظام الجديد وكانت كل نشرة خبرية تمثل عبوة ناسفة في سوق شعبي .

مئات الساعات التلفزيونية كانت تنشر أخبار الدمار والحرائق والتفجيرات وتستمر في تأليب الناس على النظام السياسي والحكومة بدعوى انهم جاؤوا على ظهور الدبابات وانهم عجم وليس عراقيين .

وتذكر عزيزي القارئ كيف يتم تقوم الفضائيات بتحميل المسؤولية للقوات الامنية بشكل خاص عن اي حادث ارهابي دون أن تتطرق أيا من هذه الشاشات التلفزيونية الى الفاعل الارهابي وتحديد أهدافه وجرائمه ومن جنده ومن هي حاضنته ولم تشير هذه الفضائيات لهذه الأمور بالمطلق

ويأتي المواطن البسيط ليصيح اين الجيش اين السيطرات أين اين اين ؟

كانت الشرقية ومن لف لفها تحمي الفاعل القذر بل هي تزيد النار حطباً عند كل تفجير .

في ظل هذه الاوضاع كانت الوزارات والمؤسسات تعمل وتنتج لكن وسط الضجيج والتشويه والاراجيف والكذب والبهتان الذي تقوم به 60 فضائية من الخصوم والاصدقاء على حد سواء . جعل الناس تبتلع الطعم خاصة وان الاعلام المدافع والناطق بأسم الدولة بقي خاملا وعاطلا وفاقدا القدرة على المواجهة .

كثير من المراقبين يتحدثون ان مجمل هذه الاحداث التي مرت بالعراق لو مرت بأي دولة أخرى لتمزقت وحذفت من الخارطة .

أتخطر ما حدث في الجزائر في التسعينيات حيث إصيب الاقتصاد الجزائري بالشلل التام واضطرت الحكومة الى الاقتراض الخارجي لعشرات المليارات من الدولارات لأن الحركات المتطرفة اتخذت من الجبال مأوى لمحاربة الحكومة وقامت بمجازر مدنية لا تساوي 0.5 % من المجازر الارهابية التي ارتكبت في العراق .

بعد الانهيار الكبير وسقوط ثلاث الاراضي تحت سيطرة د11111ع ش في صيف عام 2014 وصدور الفتوى المباركة وإنبثاق الحشد ومعه جهاز مكافحة الارهاب والقوات العسكرية والشرطة الاتحادية ليتم مطاردة الظلاميين والارهابيين حتى تعززت هذه التحركات بالنصر المؤزر الكامل بعد ثلاثة سنين من الاستنزاف وانخفاض أسعار النفط .

كيف لنظام يصمد بوجه هذا الاعلام والتشويه المستمر الذي يحول الشاذ الى قاعدة ويتكلم عن الفاسدين الذين سرقوا 1000 مليار دولار .

غالبية المواطنين أصيبوا بالوهم والافكار الغريبة  وهم يتداولون الارقام الفلكية التي استولى عليها ابناء المسؤولين الذين اشتروا الجزر اليونانية وجزر البهاما والكناري ؟

يتبع

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متظاهروا الوسط والجنوب المؤامرة كبيرة..عودوا الى رشدكم وعرفوا عدوكم ؟
حربٌ في الظلام 
دول محور المقاومة رأس الهرم لخيمة الحرية والصمود
ما تعكسهُ موضوعة الموازنة على مستقبلِ العمليِّةِ السياسيِّة
سلسلة بيان الحقائق - 5 -محاولات إسقاط النظام وتشويهه
رأي في العملية السياسية..مفارقة التمثيل..!
كورونا وتاثير منصات التواصل
المحاضر وقيامة الثورة
الموازنة مجس لفلسفة اقتصاد الدولة
مباديء النصر ومعاييره في الاسلام؛ تحسم مفهوم النصر للانسان في كل مكان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك