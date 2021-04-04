المحاضر وقيامة الثورة

رضا جوني الخالدي ||

عندما يثور الوعي عكس ما يثور أيٌ كان فثورة الوعي من المحال أن تنتهي دون هدم اسوار الظلم، ولا تتراجع دون تحقيق اهدافها ومطالبها.

اليوم هو اليوم الأول لأندلاعها في عموم البلاد، وغداً يتصاعد دخانها وتُشكل سحابها المظلمة، غداً لا تبزغ شمس ولا يظهر القمر على وجوه الظلمة، حتى يرى المحاضر المجاني شروق الشمس وضياء القمر، تعبيراً يهاتف اعنان السماء بصرخات المظلومين، حيث لا تراجع الا بأسترجاع الحقوق.

أن ما صدر من الحكومة والبرلمان ماهو إلا قرارًا مجحفًا لا يستغرق غير أيامًا معدودات ليلتف على ارقاب الظلمة بدل المظلومين، فالثورة قد استوفت شرطها وشروطها، ولا عرضٌ ولا حائل ولا مانعٌ ولا عائق، فهي قائمة كقيام الساعة، نسترعي انتباه كل من يرى ويسمع فأن شباب وابناء العراق المحاضرين بالمجان سرقوا عملهم في وضح النهار، وخانوا هذه الشريحة المهمة في البلد وفي بناء ورفد العملية التربوية بنتاجها.

آه كبيرة استهوت قلوب المظلومين، فصداها في السماء ونيرانها سوف تحرق عروش الظلمة وتهدم كيانهم الذي ذاب الضمير فيه ، قريباً المحاضرين يرون النور وكلهم أمل بأنتفاضتهم، لا تراجع في مأذونيتهم ولا مناص من ثورتهم فقد اشتعل اوراها وكثرت ابرارها، ثورة المظلوم سيف بوجة الظالم.