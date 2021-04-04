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انقلاب الاردن بين الوهم والحقيقة

86 2021-04-04

 

عباس الزيدي ||

 

اوعز الكونغرس الأمريكي عام 1958 بتشكيل لجنة تحقيقية أطاحت بكبار  ضباط  جهاز المخابرات الأمريكي CIA بعد نجاح ثورة عبدالكريم قاسم في العراق حيث شكلت صدمة ومفاجئة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك  وللعديد من دول العالم وقد وجهت تلك اللجنة اللوم والتقصير على جهاز المخابرات الأمريكي لعدم علمه بتلك الثورة مسبقا 

 ومن نتائج هذه اللجنة  انها أحبطت ثورة وانقلاب كان من المقرر أن يحدث بعد  يومين في الاردن  بعد نجاح ثورة عبدالكريم  قاسم

حيث المد الثوري آنذاك للضباط الأحرار بعد نجاح ثورة جمال عبد الناصر في مصر

اليوم ومنذ اللحظات الأولى لكشف الانقلاب في الاردن واعتقال شخصيات رفيعة المستوى في الاردن منهم ولي العهد السابق ورئيس الديوان الملكي ألاسبق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بانها تدعم بقوة  الإجراءات التي يقوم بها ملك الأردن الحالي ووصفت الأردن بأنها الشريك التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية

وسارعت دول الخليج من السعودية إلى قطر والخليج بدعم ومساندة ملك الأردن في الخطوات التي قام بها في جملة الاعتقالات

الأردن  أكبر محطة خارجية في الشرق الأوسط وساحة عمل للمخابرات الأمريكية

الاردن التي ترتبط مع إسرائيل بأكبر معاهدة  واتفاق  وادي عربة  لذي يفوق معاهدة كامب ديفيد

وكان لها دور كبير في تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الكثير من القيادات الفلسطينية

حيث أعلن رئيس جهاز الموسادالاسبق فرايم  هالفي

بأن الموساد استطاع السيطرة بالكامل على جهاز المخابرات الاردني

الاردن التي لعبت دورا كبيرا في دعم الارهاب  والقاعدة وداعش في استراتيحية الفوضى الخلاقة وما يسمى  بالربيع العربي

الاردن التي توجد على أرضها أكبر غرفة عمليات مشتركة لإدارة ودعم الارهاب في المنطقة حيث تتواجد فيها  المخابرات الأمريكية والإسرائيلية و البريطانية والتركية والاسترالية  والخليجية والفرنسية

والتي أشرفت على إدارة الارهاب في لبنان والعراق وسوريا وليبيا  ودول اخرى

تعتبر الشريك الرئيسي والأساسي  للاستكبار والصهيونية العالمية 

موضوعة الانقلاب هو  سلاح ذو حدين

ترهيب وترغيب لكي  يزداد العميل  انغماسا  في العمالة وينفيذ أجندات القوى الكبرى  وتعتبر الضامن لحماية نظامه السياسي وتملي عليه ما تريد

 الأردن القلعة الهشة وجدار الصد الاول للدفاع عن الكيان الصهيوني الغاصب

لن تنجح فيها اي ثورة أو أي انقلاب ما دامت في خدمة الصهيونية العالمية على العكس من دول محور المقاومة التي  تحاك ضدها الدسائس والمؤامرات

لو كانت هذه الحركة الانقلابية في إحدى دول محور المقاومة لتفاعلت معها شياطين الارض

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