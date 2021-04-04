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موازنة احزاب..!


 

قاسم الغراوي||

                                     

 رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، يصدرا بياناً بعد " إقرار قانون الموازنة، مشيرا في بيان له، أنه لا  يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية".

اما رئيس كتلة سائرون فقد وجه شكره الى النائبة ماجدة التميمي في اللجنة المالية لجهودها المميزة في اقرار الموازنة.

كتلة الفتح تعتذر من الشعب لعدم امكانيتها في التاثير لتغيير سعر صرف الدولار .

دولة القانون وكتلة النهج الوطني تنسحب من التصويت.

والسيد مسرور البرزاني يهنيء الحكيم وابو مازن والتيار الصدري لاقرار الموازنة.

من الذي فاز باقرار الموازنة بعد ان بذل جهدا.. ومن الذي حقق ماربه بعد ان اجتهد في النقاش والمناوره..ومن الذي فشل في الحصول على مبتغاه واعتذر...واين تاثير اقرار الموازنة على الشعب؟!

 شهور من الحوارات والمناكفات والتقاطعات والمصالح والزعل والتراضي اخيرا تم اقرار الموازنة وبالنتيجة الاجمالية الكتل هي الفائزة والخاسر هو الشعب وحتى المادة عشرين تم التلاعب بها وحذفها حينما قرروا في البداية خفض رواتب الرئاسات الثلاثة تمت اضافة هذه الفقرة مع ضريبة الدخل وقطع رواتب الموظفين وعندما الغيت الفقرة  الغيت معها استقطاعات الرئاسات الثلاثة تحت عنوان الغاء  ضريبة الدخل للموظفين ويعد هذا  انجازا لهم  ولمصالحهم.

 الملاحظ في الجدل الدائر عن اقرار الموازنة تقدم المنافع والمصالح الخاصة الحزبية على الشعور الوطني وخدمة الشعب ومن المؤكد ستسخر هذه الكتل مااقر في الموازنة لمصالحها من تخصيصات مالية وتعويضات واعادة وظائف ومفصولين ومتضررين لانهم مقبلين على الانتخابات وبالتالي هي خطوة لمحاولة كسب الشارع لصالحها من خلال منحه الوظيفة او التسهيلات.

تبا لكم ولمن جاء بكم ايها الفاسدون المتامرون على  مقدرات الشعب وقوته.

وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب سينقلبون..

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