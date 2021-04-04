المقالات

الدولة العميقة تنكل بقضاة المحكمة الجنائية..!


 

 القاضي منير حداد ||

 

2021تخلت السلطة الاتحادية عن القضاة الذين عملوا في المحكمة الجنائية العليا، التي حاكمت أركان النظام السابق، ولم تبالِ بإحتمال الثأر للطاغية المقبور صدام حسين، وأركان نظامه منهم.

إلتزام الدولة رجالها مؤشر لرصانتها عن الهشاشة التي تهرأ العراق بعد 2003 في ظل تآكلها.

قضاة المحكمة الجنائية العليا، بعد حلها، أصبحوا رهن إرادة الدولة العميقة.. الكامنة تحت الثرى.. تحكمه من القبر.. بل تصرفت السلطة معهم بلا مقبولية، وهو سر يستعصي على العقل المجرد فك مغاليقه.. بدا الأمر كما لو أنهم مغضوب عليهم او أن تنينا خرافيا نفث ريح كراهيته عليهم.. لأسباب غير معلومة.

الغيظ لحق بالقاضي الراحل محمد العريبي، الذي أحيل على التقاعد، في ريعان شبابه، ممنوعا من القضاء، وحجب عنه اي منصب… والقاضي عبد الله العامري، أقيل مغضوباً عليه، بقضية مفتعلة، بينما القاضي رؤوف عبد الرحمن، إحتمى بإقليم كوردستان؛ فحمته معززا مكرما من القيادة الكوردية وليس من الاتحادية التي لو مكث تحت سلطتها لتنكرت له هو الآخر، ورزكار.. لاذ بكوردستان.. نائبا لرئيس محكمة التمييز في مجلس قضاء كوردستان، وهذا منصب تابع للإقليم وليس للحكومة الاتحادية، التي لم تعطِ دوراً لأي من قضاة المحكمة… ولو إنتظر رزكار دولة السطح الاتحادية لما وصل الى شيء.

إنها الدولة العميقة التي أشار إليها السيد عباس الركابي، في منشور على المواقع، فتنبهت الى الحيف المركزي الذي ألحق بنا.. واحدا واحدا.. من دون إستثناء، متأملا ما آلت إليه حالنا، نحن قضاة المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت اركان النظام السابق، وإنحلت بإنجاز المهمة التي شكلت من أجلها، على أتم وجه.

أدينا واجبنا بتفانٍ وإخلاصٍ وإيمان بالله وولاء للعراق وطناً ينبع من أقاصي الوجدان في ضميرنا، و… خدمة للشعب وإرضاءً لأمهات ضحايا النظام السابق وأراملهم وأيتامهم “لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا”.

لكن لم يكن جزاء الإحسان إحساناً، إنما تركتنا الدولة مجردين من إيما درع يقينا ثأر البعثية والقاعدة، و”داعش” في ما بعد، تركونا سائبين في الدولة الاتحادية؛ لنلجأ الى كوردستان ملاذا آمنا.

إرادات عظمى غير ظاهرة على السطح، تدير البلاد من تحت الثرى.. تنصِّب وتقيل كما تشاء، في دولة السطح الطافية فوق الاحداث المترجرجة كالامواج يحسبها الظمآن ماءً وهي سراب.

أما أنا.. منير حداد، فقد أقصيت من المحكمة الجنائية، التي أسهمت في إرساء دعائمها وعملت نائب رئيسها.. حجب راتبي التقاعدي، معزولا بطريقة تآمرية، كما لو أن القرار الرسمي يتواطأ مع الإرهاب لتصفيتي؛ إذ أطلقت مكشوف الجناح، لأكثر من محاولة إغتيال نجوت منها بعناية إلهية وشجاعة تشربتها من قسوة المعتقلات.. يافعا قبل بلوغ الحلم؛ فصارت بديهة “إحرص على الموت توهب لك الحياة”.

عركتني الأحداث ولم أتفاجأ بالجحود الذي قوبلت به؛ عقب إسهامي بكل ما حفظ للعراق حقه بإنزال العقوبة العادلة بمن ظلموا شعبا كاملا طوال خمسة وثلاثين عاما، لكنني جوبهت بحجب راتبي التقاعدي وتركي أعتاش من عملي في المحاماة؛ ولأن “الله ناصر عبده” فقد وفقني.. جل وعلا.. وأغناني عن الوقوف على الأبواب او السؤال… “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحيط عامل مهم في صياغة شخصية الإنسان..
ربع الله أنصار الفقراء
اغلاق منافذ الجنوب وفتح الشمال موت واذلال الاول وحياة الثاني!!!
الشاطئُ الميِّت مقبرةُ الطحالب الميِّتة (جمال الضاري وعمقه الأردني)
القصر الأردني.. هروب الى الامام.. وأسئلة معلقة!
الدولة العميقة تنكل بقضاة المحكمة الجنائية..!
دولة فاسدة لا يوجد بها فاسدون..!
إصبع على الجرح..فضيحة الموازنة وموازنة الفضيحة..!
زيارة الكاظمي لمهلكة آل سعود الأسباب في صالح من؟!
الفتح بين نارين كلاهما محرق ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك