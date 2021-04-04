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عراقي  يتسبب في هبوط أسعار الدبابة الأمريكية(البرامز) في أسواق السلاح  العالمية..!

92 2021-04-04

 

عباس الزيدي  ||

 

تعتبر الابرامز الدبابة الأمريكية من افضل انواع الدبابات في العالم وقد أشاد بها خبراء الاسلحة وهي من اغلى الاسلحة المدرعة لما فيها من تقنيات ومتانة وأسلحة نقطوية  وسرعتها وتعدد استخداماتها  الدفاعية والهجومية وقابليتها  العالية على الحركة والمناورة  وحتى في عمليات الهجوم يصعب استمكانها و استهدافها 

 بعد الغزو الأمريكي الغاشم للعراق تم استهداف قوات الاحتلال من قبل فصائل المقاومة  البطلة شملت جنوده وآلياته مثل عجلات الهمر المدرعة وناقلات  الجنود  وكاسحات الالغام وعجلات القصة الصغيرة وغيرها من الآليات الثقيلة الأخرى

وبقى استهداف الدبابة البرامز هذا استراتيجيا لأبطال المقاومة يعملون على تحقيقه شأنهم شأن ابطال حزب الله المقاوم في لبنان الذين استطاعوا  تدمير الدبابة الإسرائيلية نوع ميركافا  التي تعتبر فخر الصناعة والتي كان يراهن عليها العدو الصهيوني في الكثير من الأوقات حتى جائت اللحظة التي حصد فيها ابطال حزب الله اللبناني المقاوم العديد منها في مواجهة شرسة عرفت بمقبرة الميركافا

استطاع البطل الشهيد القائد ابواشتر المقاوم في كتائب سيدالشهداء  من تصنيع عبوة قمعية ناسفة خاصة  لاستهداف الدبابة البرامز

حيث تم تدمير أكثر من عشر دبابات في عمليات متفاوتة

جعل من تلك الدبابة الاسطورة تتناثر اجزائها  وتحترق  وقد أصيبت قوات الاحتلال الأمريكي بصدمة كبيرة وتناول الخبراء والمهتمين بالشأن العسكري في العالم ذلك الخبر وانتشر في تلك الأوساط انتشار النار في الهشيم

مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار تلك الدبابة في أسواق السلاح العالمية

·        شذرات  من السفر الخالد للمقاومة العراقية

·        كتائب  سيد الشهداء

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