وداعا اخو باشا!

عقيل جبر علي المحمداوي ||

الى رحمة الله تعالى القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة المحمداوي تغمده البارئ بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته

القاضي يسأل صدام: ما هي وظيفتك وما هو منصبك الذي كُنت تشغلهُ؟

صدام: أنا رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة

القاضي: جيد، باعتبارك القائد العام للقوات المسلحة هل كنت قد أصدرت قرار؟؟ ينص:

( بأن الجندي العراقي الذي يهرب من ساحة المعركة عقوبته الأعدام) ؟

صدام: نعم أصدرت هكذا قرار وكانت تُنفذ الاعدامات بحق أي جندي عراقي يهرب ويفر من المعركة اثناء الحرب

القاضي: حسناً لو تركنا كُل جرائمك بحق الشعب العراقي وقاضيناك فقط على ضوء هذا القرار الذي انت أقريتهُ فأنك تعتبر جندي بل انت قائد القوات المسلحة وهربت من المعركه اثناء الحرب التي اقحمت العراق بها مع أمريكا

فأنت تستحق الاعدام بموجب هذا القرار يجب إن تُعدم

تنعى قبيلة البومحمد ال عريبي

فقدها القاضي الشيخ محمد ال عريبي( شايل باشا حزنان الحد ) نعمت عيني عليك اخو باشا

نعزي وفاة ابن عمنا القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة المحمداوي الذي حكم على صدام حسين بالاعدام