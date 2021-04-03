لعبة مخابراتية قذرة

عباس الزيدي ||

الأسباب التي دعت للمظاهرات كثيرة منها مطلبية حقيقية وأخرى على صراعات حزبية وصلت إلى مستوى العبث والقتال.

وآخطرها تلك التي تديرها محركات الخارج الاستخبارية الأجنبية المتعددة سواء تلك المتوافقة أو المتقاطعة

ونحن هنا في هذا المقال لسنا بصدد مناقشة تلك الأسباب

بل تسليط الضوء على ارتفاع مستوى العنف عندما يبلغ ذروته ويتم استهداف المؤسسات بالتخريب والبعث وقتل المواطن والتمثيل بالجثث وغيرها من الامور والقضايا المنكرة والمرفوضة

توجد لكل البشر ساعة فيزيائية خاصة بجسم الإنسان تكاد تكون متشابهة

ومن الممكن التلاعب بتلك الساعة الفيزيائية من خلال المخدرات ومواد كيميائية أخرى لأغراض تخريبية

مثال ذلك عندما تصل ساعة التخريب وقطع الطرق واستهداف المؤسسات إلى ذروتها في كثير من المحافظات

فالكثير من اولئك الذين تم التلاعب بهم هم من المدمنين والمعتادين على الحبوب وغيرها من الأشياء الأخرى

وارتبطت ساعة التخريب بالبرنامج التالي

_ يسهر الليل إلى الصباح

_ ينام حتى الساعة الثانية ظهرا

_ يتناول الحبوب المخدرة الساعة الواحدة أو الثانية

_ تنطلق عمليات التخريب مابعد الساعة الرابعة

عندما تتفاعل تلك المواد مع الجسم

وهكذا لاحظنا رغبة جماعية للقتل في ساعة معينة من قبل جموع جامحة غير مسيطر عليها

ماتقدم ليس مبني على حدس أو تخمين مترف وهمي بل من خلال الرصد والمتابعة

هذه الحالة خطيرة جدا جدا مع التماهي وعدم الجدية في مواجهة العنف التي رافقت المظاهرات

والتي أدت إلى استشهاد الكثير من المواطنين وابنائنا في القوات الأمنية البطلة

ومالم يتم معالجة تلك الظاهرة سوف تاتي بنتائج كارثية على الجميع وتتحول إلى ظاهرة مستديمة وثابتة في المجتمع

· ساعة الذروة للمظاهرات

· الساعة الفيزيائية الجديدة