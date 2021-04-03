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♦️ بأي نظام تحكم دول العالم؟♦


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

لو تتبعنا بانصاف النظام الذي يحكم دول العالم ككل و الذي يتحكم فيه دول الاحتلال ، ثم لو زدنا من التدقيق و التحقيق وجئنا لنظام دولة بعد دولة ، سنجد مزيج عجيب من مجموعة من الانظمة ، لا نظاما واحدا ، مما يؤدي بنا ان نقوم بطرح هكذا سؤال :

 بأي نظام تدار الامور و القرارات ، او الاصح اسميها سلوكية ادارة الحكم  في الدول ؟

الانظمة التي تتحكم او تحكمت بسلوكية الدول و قراراتها احد تلك الانظمة الثلاثة كما قالوا  :

▪️نظام الاستبداد .

▪️ النظام الدكتاتوري .

 ▪️النظام الديمقراطي .

بطبيعة الحال بحسب ما يكتب و ما يصنف اليوم هي تلك الثلاث الانظمة و ليس من الضروري ان نتفق مع ما يطرح ، كما انه من حقنا تكون لنا رؤية مخالفة .

محل الشاهد :

قد يتصور البعض ان من السهولة و بالامكان تجنب انظمة الحكم الفاسدة امثال الاستبداد او  الدكتاتورية من خلال مجرد شعارات ، او قوانين تكب بالحبر على الورق ، و ان قضية جعل نظام حكمك بعيد عن تلك الانظمة شيء بسيط ، و يستطيع كل شخص تجنب ذلك .

 و لكن الناظر الى التاريخ و الى بعض احداث عصرنا هذا ، يجد ان الاستبداد او  الدكتاتورية ، كسلوك موجود حتى عند الانظمة التي ادعت انها ديمقراطية النظام ، بل هناك من اشبته انه ديمقراطي و لكن بسلوكه كان دكتاتوري او حتى مستبد .

لانك لو نظرت الى اركان السلوك المتصدين للحكم في اغلب دول العالم  سواء على صعيد الفرد او الجماعة ، ستجد هناك ثلاث سلوكيات مشتركة  في ذات الحكم الواحد ، في قرارات و سلوكيات فهو مستبد من جانب ، و دكتاتوري من جانب و ديمقراطي من جانب اخر .

من الضروري  قبل تخطي هذه النقطة و قبل اكمال الفكرة و الكلام ان بين ما هو الفرق بين المستبد ، و الدكتاتور و الديمقراطي ، و كما قلنا نحن ننظر لنظام الحكم عبارة عن سلوك و قرارات لا فقط شعارات و كلمات تسطر على الورق .

محل الشاهد :

▪️فالمستبد لا قانون لسلوكه المتخذ اتجاه الطرف الاخر الذي قد يكون فردا او جماعة والسلوك و القرار خاص به فقط يطرح و يطبق .

▪️الدكتاتور هو عنده قانون و لكنه يصيغه و يختاره بنفسه دون مراعاة اهمية  تناسب ذلك القانون مع غيره وانه لا يلتزم بالقوانين .

▪️ الديمقراطي هو من سلوكه و القراراته اساسها القوانين متفق عليه . و ان كنا لا نرى تطبيق ذلك بالواقع الا على نحو الجزئي .

محل الشاهد :

نرى ان العالم اليوم انتهج نظام رابع ان صح التعبير هو نظام المشترك بالحكم فهو كما قلنا (مستبد ، دكتاتوري ، ديمقراطي) في ذات الوقت ، حيث انه ذلك النظام لم يقف بحكمه على نظام محدد ، و ان كان ضمن دعواه انه يتبنى سلوك نظام معين  ، بل انظمة الحكم في العالم كانت سلوك حكمها خليط من تلك الانظمة و ادعت الكذب بأدعائها الديمقراطية التي كانت شماعة الكذب في ادارة الشعوب .

ان على العالم اليوم ان يعرف ما هو نوع الحكم الذي يحكمه من خلال السلوك و القرارات لا من خلال الشعارات ، و ما يسطر على الورق فقط .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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