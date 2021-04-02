المقالات

زيارة الكاظمي للسعودية، ماذا عدا مما بدا؟!

69 2021-04-02

 

ضياء المحسن ||

 

يتصور البعض أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي للعاصمة السعودية الرياض، هي إنجاز، كونه يحاول فك عزلة العراق عن محيطه العربي القومي، وينسى أو يتناسى من يروج لهذا الكلام أن المحيط الذي يتحدث عنه هذا البعض هو من جَّيش جيوش 33 دولة أثناء عاصفة الصحراء عام 1991 والتي راح ضحيتها أكثر من 100000 جندي عراقي، قبلها شارك المحيط العربي الذي يتحدثون عنه في أبشع عملية حصار لشعب كل ذنبه أنه لا يستطيع محاربة أداة القمع الصدامية، ولم يكتفِ هذا المحيط العربي القومي بهذا، بل أنه راح مرة أخرى لتجييش الجيوش للإطاحة بصدام حسين، وهو ما حصل عام 2003.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فالحقد العربي القومي على العراقيين لا يتعلق بوجود شخص صدام حسين، بل لأن العراقيين أنوفهم مرفوعة للسماء، ولا يقبلون أن يدوس أحدهم على طرف له أو لأي عراقي بغض النظر عن قوميته وديانته ومذهبه، فبدأت آلة القتل المدعومة ماليا وإعلاميا بإقتناص العراقيين بالجملة، حتى صارت أيام الأسبوع كلها دامية بالنسبة لنا، من الأحد الدامي الى الخميس الدامي، مفخخات، أحزمة ناسفة، قتل كفاءات بأسلحة كاتمة.

واليوم يتحدثون عن إنفتاح على (عمقنا العربي القومي)

إذا ما سألنا السُنة قبل الشيعة عن موقف العرب بعد عام 2003 معهم، لكان جوابهم القطعي: أنهم اسغفلونا بحجة محاربة المد الإيراني ومحاولة جعل العراق بلد شيعي، وهو الأمر الذي انكشف لهم بدخول داعش عام 2014.

فعن أي إنفتاح يتحدث بعض السياسيين مع العمق العربي، نعم قد يكون هناك إنفتاح لكن لصالح ذلك العمق، ويتمثل بإخراج إرهابييهم من سجون الحوت وغيرها من السجون التي تضم ألاف الإرهابيين من الجنسيات السعودية والقطرية والإماراتية.

فسحقا وتعسا لكل من يرى أن زيارة الكاظمي تمثل إنفتاحا على (العمق العربي) لا نريد عمقا يقتل أبناءنا ويستبيح مستقبل أطفالنا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيارة الكاظمي للسعودية، ماذا عدا مما بدا؟!
إنعدام وحدة القرار والنظر للمستقبل في العراق
موقف تحالف الفتح من قانون الموازنة..ما يمكن تداركه
الموازنة ولعبة الشطرنج..!
رسالة الى بايدن؛ لماذا لا تتجنب القلق في العراق مبكرا ؟!
الدور الأمريكي في موازنة العراق صناعة لفيتو كردي يحقق شروط السنة !
من يرتضي به الأئمة نائبًا كيف لا اتخذهُ قائدًا؟!
لأهل الجنوب الفقر والقتل، ولغيرهم النعيم !!
الوعود والإيفاء بها
رسالة الى الساسة المتشيعة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك