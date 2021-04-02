(بين الدنانير والكرامة) (1)

حازم أحمد ||

ما سقطَ سهوًا من ائتلاف الفتح في التصويت على قانون الموازنة: 2021

نريد الوقوف قدر ما يمكِّننا الله سبحانه على بعض مواد الموازنة وفِقراتها التي تُعَدُّ آلةً مدمِّرة وُجِّهَت على المواطن العراقي، لنرى حجم الخطر ونسبة المعالجة، ونوازن بينهما، حجم الاستمرار بالاقتراض الخارجي -على حد تعبيرهم- ونسبة تخفيضه، وحجم الاقتراض الجديد ونسبة تخفيضه، وهل ذُكِرَت محافظات مثل: ميسان، واسط، المثنى، النجف... وكم هي نسبة حصادها في الموازنة، وماذا عن الحصة الفلكية لكردستان التي بلغت (10.9) تريليون دينار، وهي بذلك تعادل عشْرَ محافظات بدءًا من (بغداد العاصمة) إلى (البصرة) حيث مدن النفط، والغاز، والاقتصاد، والكثافة السكانية، وسادة وقادة ورعاة النصر والتضحية، والمسؤولية بالحفاظ على الدولة العراقية، سنقف على ذلك.

ملحوظة:

سننقل مواد وفقرات الموازنة بالنَّص في أغلب الأحيان، ونعلق عليها بين علامتَي الترقيم بالقوسين المعقوفين [ ].

المادة-1-أولًا-ب

سعر برميل النفط في الموازنة (45) دولارا.

[أي بفارق (15) دولار تقريبًا في كل برميل عن السعر الحقيقي، فأين تذهب هذه الأموال في فرق السعر!]

سعر صرف الدولار في الموازنة (1450) دينارا.

[وعلى ضوء ذلك لا يمكن تخفيض سعر الصرف]

المادة-2-

ثانيًا-العجز

القروض:

١- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

[وهنا صياغة الفقرة غير مقيدة بسقف: دولةً أو رقما].

٢- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

[وهنا صياغة الفقرة غير مقيدة بسقف كذلك، وتعديل اللجنة شمل الفقرة (ب) في أدناه فقط، ولم يشمل الفقرة (أ).

٣- الاستمرار باقتراض (500) مليون دولار، من بنك اليابان للتعاون الدولي، لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء!.

٤- الاستمرار بالاقتراض (775) مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يذهب منها (26) مليون دولار إلى كردستان.

[هذه هي الفقرة (ب) بعد تعديلها].

٥- الاستمرار باقتراض (500) مليون يورو، من بنك التنمية الألماني لتمويل مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية...

٦- الاستمرار باقتراض (690) مليون دولار، من وكالة التعاون الأمني والدفاع الأميركية لتمويل وزارة الدفاع!.

٧- الاستمرار باقتراض (414) مليون دولار، من البنك الدولي...

[المحافظات التي سيذهب إليها القرض هي: كردستان، الأنبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى].

٨- الاستمرار باقتراض (150) مليون دولار، من وكالة الصادرات البريطانية.

٩- الاستمرار باقتراض (500) مليون دولار، من البنوك الأجنبية، (360) منها إلى وزارة الكهرباء.

١٠- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء!.

[ما هو حجم القرض وهو لوزارة الكهرباء؛ لأنه ذكر بأنه يمول مبلغ 100 مليون دولار -منها- وهذه للتبعيض فأين الأصل!]

١١- الاستمرار باقتراض (500) مليون دولار، من البنوك الأجنبية...

[يذهب (300) مليون دولار منها لوزارة الدفاع].

١٢- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لمشاريع الصيانة السنوية - المرحلة الرابعة لوزارة الكهرباء!.

[ما هو حجم القرض وهو لوزارة الكهرباء؛ لأنه ذكر بأنه يمول مبلغ 100 مليون دولار -منها- وهذه للتبعيض فأين الأصل!]

١٣- الاستمرار باقتراض (470) مليون دولار، من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يذهب منه:

إنشاء مستشفى الجمهوري في نينوى بمبلغ (260) مليون دولار!.

[حصة محافظة نينوى كلها في الموازنة هي: 124 مليار دينار! يعني أقل من مليون دولار واحد!]

١٤- الاستمرار باقتراض (500) مليون دولار، من الصندوق السعودي للتنمية...

١٥- الاستمرار باقتراض (15.730) مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

١٦- الاستمرار باقتراض (1020) أي: مليار وعشرين مليون دولار، من وكالة ضمان الصادرات البريطانية أو بضمانها، يذهب منه (120) مليون دولار لوزارة الكهرباء.

١٧- اقتراض (550) مليون يورو، من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وضمان مؤسسة الصادرات العالمية الأخرى، لتمويل وزارة الكهرباء.

١٨- الاقتراض (1000) أي: مليار يورو، من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية، يذهب (300) مليون يورو منها لإعادة تأهيل مطار الموصل.

١٩- الاقتراض (907) مليون دولار، من البنوك الأجنبية، لتمويل وزارة الكهرباء.

٢٠- الاقتراض (400) مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير التركي، يذهب لوزارة الكهرباء والموصل.

٢١- الاقتراض (120) مليون دولار، من بنك الاستيراد والتصدير الهندي، لوزارة الكهرباء.

٢٢- الاقتراض (2500) أي: مليارين وخمسمئة مليون دولار، من وكالة الصادرات الفرنسية... لمشروع القطار المعلق.

٢٣- الاقتراض (533) مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

أما فقرات القروض التي حُذِفَت فهي:

خ- الاقتراض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري أو بضمانته بمبلغ (500) مليون دولار.

4- الاقتراض من البنوك الدولية ضمن الاتفاق العراقي المصري... بمبلغ (100) مليون دولار، أي: مئة مليون دولار.

5- الاقتراض من البنوك المحلية والبنوك الدولية... مبلغ (1450) مليار دينار (واحد تريليون وأربعمائة وخمسون مليار دينار)

حجم القروض الجديدة الخارجية تحت عنوان (الاقتراض) التي ذُكِرَ وأُقِرَّت بالأرقام، هو:

(550 مليون دولار)، (1 مليار يورو)، (907 مليون دولار)، (400 مليون دولار)، (120 مليون دولار)، (2.5 مليار دولار)، (1 مليار دولار)، (533 مليون دولار).

[انتهت كارثة القروض

وكانت معالجتها فَشِلَة بالأساس، إذ ليس من داعٍ لزيادة فقرات القروض حتى يرتفع سقفها أضعافًا، ومِنْ ثَمَّ تدخل سقف المفاوضات لتخفيض نسبة منه ليُعَدُّ إنجازًا، العراق ليس بحاجة إلى قروض].