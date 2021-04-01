موزانة ٢١ ما لها وعليها..!

د. حيدر سلمان ||

الكتل التي صوتت على الموازنة: سائرون، الحكمة، الكتل الكردية عموما، الفتح (بدر والعصائب بالغالبية)، تحالف القوى (الكتل السنية)، حيث مررت بالغالبية البرلمانية.

من لم يصوت عليها:

١. دولة القانون ٢٩ نائب

٢. النهج الوطني ٦ نواب

٣. سناء الموسوي و منى الغرابي (الفتح)

٤. كاظم الصيادي - مستقل

ونواب اخرين لم يحظروا لاسباب متنوعة.

· رايي بالموازنة:

. اجحاف كبير وخاصة للمدن المنتجة للنفط لصالح مدن اخرى تبتلع الموازنات.

. ضرائب كبيرة وكثيرة.

. ارتفاع كبير للدولار مقابل الدينار.

. غياب الانصاف لشرائح واسعة.

. قروض كبيرة ومتنوعة.

· الايجابي:

. ادراج عدة مشاريع هامة.

. ذكر عدة شرائح هامة مستفيدة.

بالمجمل: سيئة وغير منصفة وستؤدي لتذمر شعبي كبير وقد حذرنا مرارا وتكرارا منها وما سياتي على الكتل يجب ان تعرف انها وضعت نفسها في موضع المتهم امام جماهيرها وعليها ان تتقبل ما سيحدث لها وحسنت فعلت القانون والنهج الوطني واخرون بعدم تصويتهم لها.