رسالتي  إلى سماحة العشق

عباس الزيدي ||

السيد حسن نصر الله ....اعلى الله توفيقاته

سيدي يابن فاطمة بعد الدعاء لكم ولكل الاخوة في محور المقاومة

يتبجح الكثير من قادة شيعة العراق انهم يلتقون مع سماحتكم

سيدي ...لا تثق بكثير من ساسة الشيعة الحاليين في العراق

لانهم اهل نفاق والدين لعق على ألسنتهم

ولاشك ولا ريب ان سماحتكم تعرفهم من لحن القول

#الحذرالحذر من هؤلاء فإنهم أهل الصيحة المنكرة

ارجع يا ابن فاطمة

سيدي يا ابن الزهراء الطهر البتول

نحن ندعوا لك ليلا ونهارا ولسماحة السيد القائد السيد الولي أعزه الله ونصره

وكذلك للسيد الحوثي والأخوة في اليمن الصابرة

ولكل المجاهدين الغيارى

ولازلنا ننتظر أمر الله .واعلم يا سيدي أن هؤلاء الملوثيين والمتلونيين ( شيعة السلطة في العراق ) مهما اشتد نفاقهم لن ولم يزرعوا الياس والإحباط في نفوسنا ولن نتراجع عن نصرة الحق واهله

نحن على العهد باقون

ولينا الله ورسوله والذين امنوا

ما حيينا وما بقينا

فمعكم معكم لا مع عدوكم

سلما لمن سالمكم

وحربا لمن حاربكم

وانا تابع لكم

ونصرتي لكم معدة

حتى يحكم الله وهو خير الحاكمي