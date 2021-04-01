المقالات

قراءة سريعة في زيارة الكاظمي الى السعودية

50 2021-04-01

 

فهد الجبوري ||

 

العلاقات مهمة ولكن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية ، وحسب ما أعلنه هو شخصيا في تغريدة على تويتر " فإن الزيارة تهدف الى تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإقليمي " " وإننا سوف نعمل على خدمة مصالح شعوبنا ، وإنجاز الاستقرار ، وتطوير القيم التنموية على أساس الالتزام المتبادل " .

لا شك أن العراق بحاجة الى تطوير علاقات التعاون والصداقة مع بلدان الجوار ، ومع المجتمع الدولي عموما ، لأن ذلك يدخل في صلب الاستراتيجية العامة للبلد ، والتي واحدة من أعمدتها الأساسية هو توظيف موقع العراق الاستراتيجي ، وتأريخه العريق ، وثرواته المادية و الطبيعية الهائلة ، و تراثه العلمي والفكري والثقافي في تنفيذ برامج عمل حقيقية تفضي الى إحداث نهضة اقتصادية كبرى ، واستقرار أمني وسياسي ، وعلاقات تعاون مستقرة مع بلدان الجوار والعالم .

لقد أكد الدستور العراقي في مادته الثامنة على مبدأ حسن الجوار ، وإقامة علاقاته على أساس المصالح المشتركة ، والتعامل بالمثل ، واحترام الالتزامات الدولية .

وبالتأكيد هناك مبادئ ومصالح عامة ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار في أي مسعى يهدف الى بناء علاقات تعاون مثمرة مع دول الجوار ومن ذلك : مراعاة مصالح العراق بالدرجة الأولى ، وعدم المساس بالسيادة الوطنية ، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية وذلك التزاما بما نص عليه الدستور العراقي في هذا الخصوص . والابتعاد كليا عن سياسة المحاور التي تلهث وراءها بعض دول المنطقة ، والتي لا تجلب الا الضرر للمنطقة عموما ، وأخيرا احترام خيارات الشعب العراقي في  رفض التدخل الأجنبي بشؤونه الداخلية ، والتأكيد على أن " إسرائيل "هي الخطر الأكبر على الاستقرار والسلام في المنطقة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالتي  إلى سماحة العشق
العراق بين الشجاع والجبان ..
القمة الثلاثية و (ربع الله)
قراءة سريعة في زيارة الكاظمي الى السعودية
تقوى الانتخابات وخدعة الشعارات..!
فاسدون ودولارات منهوبة وبلد منكوب..!
تحالف الفتح K O..!
حكومات الدول تتفق مع العمالقة ونحن نتفق مع الاقزام!
مع الأسف..!
لنفكر بعقولنا ونترك قليلا اذاننا..؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك