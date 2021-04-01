المقالات

فاسدون ودولارات منهوبة وبلد منكوب..!


 

اسعد عبدالله عبدعلي  ||

 

خلال تصفحي للمقالات عبر الشبكة العنكبوتية, صدمني مقال منشور على موقع براثا نيوز بعنوان (أبرز ملفات الفساد في العراق بحاجة الى التحقيق ومحاسبة المتورطين), وتاريخ النشر في 1-11-2019 ,والمقالة موجودة بموقع براثا نيوز من دون ذكر اسم للكاتب! الصدمة الكبيرة حصلت بسبب ما يحمل المقال من معلومات كبيرة عن حجم الفساد في العراق, عزيزي القارئ هل تصدق ان هذا الفساد الكبير معلن وليس خفي! وهذا لان الفاسدين فوق القانون! ولهم حصانة تمنع من وصول القضاء اليهم, لذلك يجاهرون بالفساد.

سأعرض في هذه السطور بعض الملفات التي تطرق لها المقال, وما حمله من معلومات مخيفة عن الفساد, مع تعليقة عن ما ذكر.

·        اولا: فضيحة اجهزة السونار التي "طمطمت"  

قصة السونار من القصص التي تحدث الاعلام عنها كثيرا ثم نسيت,, واحد من ابرز ملفات الفساد التي "طمطمت" ويشير كاتب المقال: " تسببت بإزهاق مئات الاف من ارواح العراقيين، وضياع مئات مليارات الدولارات منذ التغيير ولغاية العام الحالي، بحاجة الى تحقيق مركز ومحاسبة المتورطين فيها, وتتمثل باستيراد العراق في العام 2007، نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات (السونار) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين.

اموال عراقية بمبالغ كبيرة جدا اهدرت, ولصوص وفاسدين يتنعمون بالأموال المنهوبة وبالحياة المرفهة, والاف العراقيين قتلوا وجرحوا بسبب تلك الصفقة الفاسدة, العدل مغيب بقرار من حلف الاحزاب.

·        ثانيا: مزاد العملة وثراء الاحزاب

سر الاسرار مزاد العملة الذي يتم من خلاله التلاعب بأموال البلد عبر تجارة محصورة فقط بالأحزاب وغير متاحة لباقي العراقيين بمزاولاتها الا في الشيء القليل جدا جدا, وتناول المقال حيثيات مهمة حيث: "الملف الثاني، فهو يخص مزاد العملة اليومي، حيث تتحدث بيانات رسمية، عن قيام البنك المركزي العراقي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، وكان مصير 80  بالمئة من تلك المبالغ التسرب الى خارج العراق".

تخيل معي كمية المال الذي يدخل مزاد العملة, ويباع وتذهب مكاسبه للحيتان الكبيرة واحزاب السلطة والشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر!

·        ثالثا: السكوت عن  الخمسون الف فضائي

يتطرق المقال الى ملف مهم فتحه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي, حيث قال الكاتب: "في 30 أيلول 2014، كشف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن وجود 50 ألف موظف فضائي في وزارة الدفاع، يتسلمون رواتب بأسماء وهمية"!

بعدها عاد الصمت لهذا الملف الخطير, كل الكيانات الرقابية التزمت السكوت, البرلمان اصابه الخرس لحظتها كأن الامر لا يعنيه, حيث يبدو ان خيوط اللعبة بيد الكبار, وليس بمقدور شخص القضاء على الفساد, الا بتأييد اممي دولي, هذا الملف يعطيك انطباع مخيف عن حجم الرواتب التي تصرف شهريا لأشخاص وهميين على مستوى العراق! 

·        رابعا: نكتة الطائرات الكندية

يتطرق صاحب المقال الى فضيحة مغيبة اعلاميا! حيث يقول: "وفي ايار 2008، اشترى العراق 6 طائرات كدنية من طرازCS300 بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية بـ 277 مليون دولار. وعزمت بعدها الحكومة العراقية بيعها الى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها بـ 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة لا تتسع سوى لـ 70 شخصًا"!

هنا نتمنى من البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة يفسرون لما موقفهم من هذه الفضيحة, وماذا تم بها خصوصا انه مر عليها 13 عام! وقضايا صفقات السلاح العراقية تحوم حولها الشبهات, وحتى الاعلام الغربي تناولها بسخرية.

·        خامسا: ملف الفساد في قطاع الكهرباء

ينتقل بنا الكاتب الى موضوع حساس مرتبط بحياة العراقيين, الا وهو الكهرباء والتي مازال العراقيون يعانون من سوء الخدمة مع ان البلاد صرفت مبالغ طائلة, يقول الكاتب: "يقدر حجم ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء في العراق، منذ عام 2006 حتى عام 2018، بـ 28 مليار دولار، وفق تقرير رسمي لهيئة النزاهة العامة، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف الماضي من ساعات انقطاع تصل أحيانًا إلى 18 ساعة يوميًا".

ما فائدة الانفاق المستمر وبمئات المليارات من الدنانير العراقية مقابل خدمة سيئة وانقطاعات يومية ولساعات طويلة خصوصا في الصيف والشتاء, انه غول الفساد الذي تربع على اغلب مؤسسات الدولة, الغريب ان العراق يملك جهات رقابية متعددة لكن لا فعل لها ولا صوت والفساد مازال يتمدد.مصيبة الضباط الدمج

اخر الملفات التي اخترتها من مقال الكاتب هو قضية "الضابط الدمج" والتي استفحلت بعد 2003 حيث يقول: "مصطلح أشيع في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الامنية، دون أن يتدرجوا عبر الكلية العسكرية، أو نيلهم شهادة دراسية، إذ حصل الآلاف على رتب عسكرية عالية".

وهذا احد اهم اسباب تردي حال المنظومة العسكرية, فكيف يتمكن قائد غير متدرج ان يقود العسكر, لذلك حصلت الانتكاسات الامنية بشكل دائم حتى فضيحة سقوط الموصل, وانتجت مئات الاف من الضحايا العراقيين من اعمال الارهاب وحرب داعش, ولا نعلم كيف سكت البرلمان على هكذا قرارات غريبة تمت, ام هي جربت بمباركته!؟

·        اخيراً

ننتظر من الكيانات الرقابية (البرلمان – هيئة النزاهة – ديوان الرقابة ) القيام بخطوات حقيقية بخصوص هذه الملفات, وإرجاع الحقوق ومحاسبة كل فاسد مهما على شأنه ومنصبه.

وكذلك نتمنى من الاعلام اعادة فتح ملفات الفساد التي ذكرت في المقال, وباقي ملفات الفساد, والتي حصلت من عام 2004 والى يومنا هذا في عام 2021.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالتي  إلى سماحة العشق
العراق بين الشجاع والجبان ..
القمة الثلاثية و (ربع الله)
قراءة سريعة في زيارة الكاظمي الى السعودية
تقوى الانتخابات وخدعة الشعارات..!
فاسدون ودولارات منهوبة وبلد منكوب..!
تحالف الفتح K O..!
حكومات الدول تتفق مع العمالقة ونحن نتفق مع الاقزام!
مع الأسف..!
لنفكر بعقولنا ونترك قليلا اذاننا..؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك