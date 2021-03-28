خرائط مائية جديدة تعد للمنطقة

د بلال الخليفة ||

قبل عدة ايام الكل رأى السفينة العملاقة evergreen وهي تغلق قناة السويس احد اهم المضايق في العالم ، حيث ان قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر أقصر رابط بحري بين آسيا وأوروبا يمر عبرها يومياً نحو 30% من حاويات الشحن في العالم وهي الممر الاستراتيجي لنحو 12% من التجارة العالمية.

أن تكلفة انسداد القناة تبلغ نحو 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، وكما لاحظنا ايضا إن الحادث تسبب بارتفاع أسعار خام برنت بنحو 3% فتجاوز سعر البرميل الواحد 60 دولاراً.

· بدائل قناة السويس

1 - ان غلق الممر البحري (قناة السويس) جعل الناقل البحري يفكر بالبدائل ، وحيث ليس هناك سوى طريقين بحريين بديلين هما: طريق رأس الرجاء الصالح وطريق القطب الشمالي، ولكن هناك ممرات مائية عديدة هي: هرمز ومالاقا وباب المندب والبوسفور والدردنيل وقناة بنما ومضيق جبل طارق.

ان البديل عن قناة السويس تم التفكير فيه قبل وقوع هذه الحادثة وليس من المستبعد ان تكون الحادثة مفتعلة لإيجاد تفكير جمعي عالمي بإيجاد بديل عن قناة السويس والقبول بالحل في حال اقتراحه او إيجاده.

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.

2 - وكما نسمع من هنا وهناك أن “في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات”.

3 - ومن تلك البدائل هي شق قناة كبديل استراتيجي من قناة السويس تمر عبر صحراء النقب المحتلة، للعلم ان واشنطن كانت تنظر في هذه الخطة في ستينيات القرن الماضي. وهذه المعلومات كانت مضمون وثيقة سرية كشف عنها عام 1996 وأعاد موقع businessinsider التذكير بها، واقترحت الخطة القيام بعملية حفر نووي على سطح البحر بطول 257 كم عبر صحراء النقب.

كما ان أحد المسارات المحتملة التي اقترحتها المذكرة، يمتد عبر صحراء النقب في فلسطين المحتلة ويربط البحر المتوسط بخليج العقبة ويفتح منافذ على البحر الأحمر والمحيط الهندي. وكانت هذه المذكرة تتوقع في ذلك الحين أن تكون المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقف عائقاً أمام تنفيذ الخطة هي المعارضة الشديدة لدول الطوق.

4 - ومن البدائل الاخرى هي المساعي الإسرائيلية لإقامة شبكة سكك حديد بين تل أبيب ودول خليجية، خصوصا بعد عملية التطبيع مع دول الخليج ، حيث اصبحت الاجواء مهيئة تماما لأي مشروع يتم طرحة.

5 - أن الطرق البديلة الجزئية هي طريق الحرير وهو خط السكة الحديد الذى يربط ما بين أقصى شرق الصين وأقصى غرب إسبانيا بطول (13000) كيلو متر،

6 – من البدائل التي تعتبر مهمه هو محور إيلات أشدود، الذي بدأ تنفيذه عام 2014 بتمويل صيني قدره 5 مليارات دولار مقابل غاز من البحر المتوسط وسيكون ميناءً محورياً داخلياً خلف إيلات وخط سكة حديد يبلغ طوله حوالى 300 كيلومتر، ويبدأ من إيلات على البحر الأحمر جنوباً ويتجه حتى ميناء أشدود على البحر المتوسط.

7 - المسار القطبي، وتبلغ مسافة المسار الملاحي من كوريا إلى روتردام (15000) كيلومتر. بينما تصل المسافة عن طريق قناة السويس إلى(22000) كيلومتر، وهو يستخدم الآن عدة أشهر في السنة.

8 - أما البديل الاخير فهو قناة بنما. وهو مكلف جدا لأنه بعيد .

ان اهمية قناة السويس كبيرة ، حيث تبلغ الرسوم باتجاه واحد عبر السويس تصل لما بين 300 ألف دولار و400 ألف دولار، ويقول ليفي إن خط الأنابيب يسمح لإسرائيل بتقديم حسم كبير.

وان هذه الحادثة سبقها عدة حوادث كان ابرزها هو تفجير مرفأ بيروت، حيث ان المستفيد الاول إسرائيل من تعطيل قناة السويس وضرب مرفأ بيروت"، مضيفاً: ولذلك سنرى في القريب أن إسرائيل ستعرض أمام العالم بدائل وطرقاً أكثر أماناً من قناة السويس.

· النتيجة

1 – لا نستبعد ان تكون الامور مدبرة لا حادثة

2 – ان قناة بديلة في اسرائيل ربما ستطرح او ستنفذ وخصوصا بعد ان باعت مصر جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية.

3 – ان خطوط برية وسكك حديد ستنشأ في المنطقة وتمتد بين الخليج واسرائيل