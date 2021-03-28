أسبوع الحرائق..قيدت ضد مجهول..!

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

· حرائق حصلت الاسبوع المنصرم قُيّدت ضد مجهول أو بسبب تماس كهربائي

١- اندلاع حادث حريق داخل سوق حي العامل الشعبي جنوب غربي العاصمة بغداد ما أدى إلى خسائر مادية (احتراق 30 محلّا)

٢- حريق في مول الوراث في محافظة واسط قضاء العزيزية .

٣- حريق داخل أحد فروع مصرف الرافدين ببغداد والمصرف يقلل من أهمية الحريق في أحد فروعه ويؤكد استمرار العمل فيه

أعلن مصرف الرافدين عن اخماد حريق اندلع داخل احد فروعه في بغداد . واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان حريقا اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد وتحديدا عند الطابق الثالث الذي يحتوي على مخزن للاثاث المستهلك، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد الحريق وابعاد النيران عن الفرع والذي انتهى من دون التأثير على عمل المصرف . ولفت البيان الى ان الفرع يمارس عمله بصورة طبيعية ومن دون توقف واستقبال الزبائن وبشكل يومي.

٥- ديالى : حريق كبير يلتهم عدة بساتين في قرية جديدة الأغوات في قضاء الخالص بالقرب من مقام ابن الحسن " ع "

٦- حريق كبير يستهدف محلات تجارية في سوق الحي بمدينة الصدر والدفاع المدني يهرع للحادث.

٧- بابل إندلاع حادث حريق في سوق شعبي وسط سوق القرية العصرية شمال محافظة بابل.

٨- فرق الدفاع المدني تخمد حريق مجمع الغاز التبريد في منطقة الغزالية بغداد.

٩- التقاعد تصدر بياناََ حول الحريق في مبناها حيث أوضحت فيه حجم الخسائر التي تعرض لها مبناها نتيجة حريق غرفة المحولات داخل الهيئة، وأضافت أن الحريق حصل في غرفة محولات الكهرباء الخارجية ولم يسبب بأي أضرار بشرية او مادية داخل البناية اذ تم السيطرة بشكل كامل على الحريق بفضل سواعد فرق الإطفاء.

١٠- حريق كبير في سوق عريبة في مدينة الصدر ببغداد.

١١- اندلاع حريق في منطقة المنصور قرب تقاطع ١٤ رمضان ببغداد