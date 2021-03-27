محمد صادق الحسيني ||

مدرسة الحسين ومدرسة يزيد.. كلام للتاريخ ، والايام بيننا وموعدنا عند الركن اليماني

وما حدا يستنفر رجاءً ويقول لي شيعة وسنة...!

الامر اعمق بكثير من هذا...!

في الاسبوع الاول من عدوان مملكة "الدرعية" على يمن الامام علي ، طلبني سفير عربي صديق في بيروت وسألني ما الذي يحصل..!؟

قلت له سجل عندك وارسل لعمك وزير الخارجية...

وبدأ يسجل :

"هذه الحرب ليست كما يفكر ويخطط سلمان ومن دفعه اليها بهدف الاحتواء المزدوج...!

هذه نسخة ثانية من حرب الثماني سنوات العراقية الايرانية لن تنتهي بايام ولا باسابيع ولا باشهر..!

وستنتهي بعد طول سنوات بهزيمة منكرة تأتي على قبيلة آل سعود كما انتهى الطاغية صدام..

والسبب بسيط ، لان السعوديين يريدون وأد ثورة حسينية يخافون ان تنتقل عدواها للحجاز، وهذا مستحيل مع اليمانيين الحسينيين بالفطرة وبالعقيدة ،ابناء الصحراء سيدمرون اليمن ، لكن اليمنيين سيعيدون تجربة النهضة الايرانية بنسخة معدلة ، وهذه المرة لن يسلم احد من جيران المعتدي ، لان النصر سيعم على الجميع ولن يبقى يتيماً كما كان في الحالة الايرانية في العام ١٩٨٨..."

السفير لايزال حي يرزق وكذلك الوزير.

وها نحن ندخل عام الصمود السابع مع يمن محمد و علي والحسين بن عي وعلي بن الحسين وزيد بن علي عليهم السلام....

وتداعيات الصمود في اولها...

والان اقول :

سجلوا علي :

بان خادم الحرمين الشريفين القادم سيكون السيد عبد الملك بدر الحوثي او ممن تعينه قيادة انصار الله....!

انها السنن الكونية التي لا يفقه ابناء الصحراء القاحلة وقادة مدن الملح في قراءتها فضلاً عن ادراكها...!

اليمن ينتصر - مدن الملح تنحسر