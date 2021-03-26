دينك على المحك فانتبه جيداً..!

محمد صادق الحسيني ||

👌عندما يهاجمك الذئب يحمل عليك بصوت مرتفع وضجيج ، وبالتالي سيكون لك فرصة لتوقي الهجوم ..!

🔘 ولكن عندما يهجم عليك النمل الابيض فانه يأتيك متخفياً ولا تشعر به الا بعد ان يكون قد قضى على مواردك من الاساس والجذور...!

🗡️الوقوف بوجه الذئب بحاجة الى شجاعة

👀 بينما دفع خطر النمل الابيض بحاجة الى البصيرة...!

👌"البصیرة" ليست معرفة وانما "رؤية"...!

👌 البصیرة، یعني ان تكون نظرتك ليست لظاهر "الشخصيات" وانما لمميزاتهم...!

👌 البصیرة، یعنی ان تعرف انه حتی المسجد يمكن ان يكون "مسجد ضِرار".و ان النبي يقوم بتخريبه...!

👌 البصیرة، یعني ان تعرف بان جريح صفين يمكن ان يكون هو نفسه قاتل الامام الحسين عليه السلام في كربلاء ...!

لان المعيار هو حال الاشخاص في كل مرحلة..!

👌البصیرة، یعني ان تعرف بانك في الحرب على الفتنة لا يجوز ان تكون انت البادئ ولكن ما ان وقعت بها لا خيار لك الا ان تقتلعها من الجذور..!

👌البصیرة، یعني ان لا تقع في خطيئة وصف مالك الاشتر بالمتطرف والمتهور وابو موسى الاشعري بالمعتدل والعاقل ...!

👌البصیرة، یعني ان تعرف بان معاوية ومن مثله يراهنون على ضعاف النفوس في جيش الامام علي السلام ...!

👌 البصیرة یعني صحيح ان التاريخ يعيد نفسه لكن ليس بكل الجزئيات وانما بالخطوط العريضة للرواية...!

👌 اللهم اجْعَلْ النُّورَ فِي بَصَرِي ، وَالبَصِيرَةَ فِي دِينِي.

وعيك-بصيرتك