المضكورات..النفط..!

د. حسين القاصد ||

من المضكورات بالكتب هو النفط ، والنفط جان موجود من زمان حتى من جانت بغداد عاصمة الدنيا كلها جان النفط موجود ومضكور بالكتب والوادم تعرفه وتسميه نفط .. بس الحكومات مال كَبل غمّان مو (برتقال ) ، وجانوا مامحتاجين النفط ، جانت طلايبهم سهلة بيتين من المتنبي وسيف الدولة ياخذ ولد الخايبة ويحارب الروم !! هي هيجي جانت الطلايب ، حتى المعتصم جان بوخة ورجل دجاجة مايحل بس خلف الله على ابو تمام وهدنه ودولبه بسالفة : السيف اصدق انباءً .. ماعلينا بالوادم .. تريدون دليل على وجود النفط بالعصر العباسي .. تفضلوا أغاتي :

أف على النحو وأربابه

قد صار من أربابه نفطويه

أحرقه الله بنصف أسمه

وصيّر الباقي صراخاً عليه

شوفو جان النفط ارخص من الشعر يجوز بدارمي واحد تاخذ نفط الخليج كله ولاتحتاج لمسعود ولا مسعود يصدر بكيفه !! لأن نفطويه عالم نحو ويجي واحد اسمه ابن دريد ويسمطه ببيتين ويحركَـ سلفه سلفاه ، بنص اسمه ويبقي له نص من اسمه للنسوان حتى تلطم عليه ..

مو مثل هسة مسعود ياكل على حسابنا ويبيع بنفطاتنا واحنه بس نعاين وننتظر البصرة تخبزلنه كرصة خبز حتى ناكل وننام واهم شي يتفقون ..

ربي اخذ النفط ورجعنّه على التمرات .. خلي ذولة الفلح يرجعون لمزارعهم ويشتغلون ويذكرون الله .. ربي ترى السالفة كلش خربت .. ومسعود سواها بدون ملح !! يابوية شكَد عجوزية احنه .. جا ماحطينه عليها ملح واخذناها !!.. ماعلينا .. مرة رحت للشمال وشفت واحد كاعد ياكل واني ما اعرف اي كلمة غير (كاكا ) واعرف كلمة ثانية (بفرمو) معناها تفضل .. فالزلمة كال لي بفرمو .. اني افتهمتها بس ما اعرف اجاوب بالكردي .. كَلتله : زاد (فرمك ) كاكا ..

اي بوية ترى موش مثل كَبل !! هسة الزاد ما عليه سلام .. عليها حرب وضيم .. وظلت بكيفكم .. ثم احنه شنسوي بالموازنة.. متوازنين على حب الله.. من يوم الآمدي من دگ الناقصة وي ابو تمام وانحاز للبحتري علمود عمود الشعر وحسمها بدون تصويت للبحتري.. بحجة الحفاظ على عمود الشعر.. تگول عمود الخلفوه.. لابو حتى الشعر بن ذي الجوشن

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