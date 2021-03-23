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الرأسمالية والموضة في نسف الجذور المجتمع...


 

كندي الزهيري ||

 

منذ ظهور الحركة النهضة في اوربا  ،عملوا  اليهود على ضرورة تفوقهم على العالم  سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ولا يمكن السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الدول ما لم يكون هناك خطة  تساعد على تلك السيطرة،  وهذا العمل وضع في نقطتين مهمتين هما .

الأولى/ السيطرة على الثروات في البلدان وسلبها بطريقة مباشرة عبر التدخل العسكري، او عن طريق الشركات الغربية التي تحتكر كل الإمكانيات التقنية.

ثانيا/ عبر التهديد والحصار و( عقيدة الصدمة )، وانشاء مناطق صراع دائما، وضرب كل مقومات النهضة في اي باد يشعر الوحش الغربي انه مصدر خطر عليه.

لو عدنا إلى تاريخ ظهور مفهوم الرأسمالي سنجد انها بدأت من ايطاليا تحديدا " فينيسا " اليهودية،  وبلغت ذروتها على يد اليهودي " كريستوف كولومبوس " الذي كان يهوديا متخفيا،  الى امريكا والاستيلاء على أموال الناس هناك،  أما المرحلة الثانية  للرأسمالية وقعت مع احتكار انتاج تجارة القطن في حدود القرن الرابع عشر  .

تشكل أول نظام رأسمالي على يد اليهود في جنوب أوروبا،  وقد هاجر اليهود إلى أوروبا الشمالية  ومركز أوروبا،  وبسبب ذلك يعود بتحرك أقطاب الرأسمالية في تلك المناطق.

انتشر بعد ذاك إلى جميع أنحاء العالم  وخاصة بعد ظهور البروتستانتية يهودية الصبغة .

فقد ساند الاستعمار الراس مالية من خلال الحملات العسكرية التي كانت تشن  على الدول فيتم سرقت تلك الدول وتحويلها  إلى أوروبا مما ادى  الى  تكدس  هائل  في  الثروة .

ومع ظهور الصناعة والاستفادة من رأس المال المكدس  ، تم تدشين ورشات يدوية وتحولت في القرن الثامن عشر إلى " مونوفاكتور " تم فيها تقسيم العمل وبالتالي زيادة المردودية المالية وسرعة في التنامي.

لكن رسخ  الاستعمار هذا المفهوم الرأسمالية مع اختراع ماكنة البخار وبداية الثورة الصناعية .

من هنا تم صناعة الليبرالية،  وبرز الاحتكار كمصدر مهم في السيطرة على الشعوب.

ما هي مواصفات الرأسمالية  :

١_ انشى انسان  نفعيا  وماديا واستغلاليا.

٢_ يتحول الإنسان إلى طالب سلطة  ولذة والاستمتاع بكل محرم.

٣_ جعل الإنسان اسير البحث حول الراس المال  والربح الفاحش من دون قيود اخلاقية أو دينية.

٤_ النظر إلى الناس  كأداة، وفقدان القيم الاخلاقية .

٥_ يتحول الدين  إلى درجة رابعة من حيث الأولية، فتصبح النفس الجشعة رقم الاول في  حياة الانسان.

ان الرأسمالية تعتمد بشكل اساسي على التحلل الخلقي .حيث كان لها دور في انشاء حركة التنوير الذي  ادى الى ظهور المذهب التجريبي  الغربي  .

وفي اواسط القرن العشرين برز الاستهلاك الغزير في ضوء  الانتاج الغزير .

ولا يخفى بأن  المحفل الماسوني هو المخطط الرئيسي لها ، بعد ذلك تدخل الرأسمالية عبر منظمات الدولية  منها " حقوق المرأة ، وحقوق الإنسان" من خلالها اصبحت المرأة تدخل ساحة العمل  كعنصر مهم  في ترويج  الرأسمالية،  لكن تعطى نصف اجر الرجال ،مع إعطاء كل الأدوار التي يقوم بها الرجال تحت  شعار  المساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟.

ما السبب الذي جعل هذا النظام المالي يدوم إلى يومنا هذا؟

١_ الموضة والدعاية، هما من انجحا الانتاج  ،فأصبح هناك استهلاك غزير.

٢_ جعلت كل الأرض  عبارة عن سوق استهلاكي خاصة دول العالم الثالث.

٣_ احتكار الصناعة والتقنيات .

٤_ ظهور  الثورة الرقمية  وابهار المجتمعات بها  .

٥_ الترويج لثقافة الاستهلاك عن طريق الموضة والاعلانات .

٦_ بث ثقافة  بأن الإنسان يبقى فاقد الهوية  وقليل الأهمية  إذا لم يواكب  الموضة حتى يشعر بأن لا هوية له  من دون  الاستهلاك  والشراء  وحتى يملئ هذا الفراغ علية ان يكون مستهلك لكل جديد  ويطلب اكثر واكثر.

 ٧_ تعرف الرأسمالية  الإنسان  على انه" ان الإنسان العصري، هو شخص  سوقية ،  يعني اني اكون كيف ما تريد ولا املك لنفسي هوية ثابته  "

ولكي نواجه هذا النظام اليهودي بامتياز  نحتاج إلى.

● ثورة اقتصادية  ،تساعدنا إلى ايجاد  رادع لجشع الغرب  .

●ثورة ثقافية،  من خلال حل مسالة  علوم الإنسان ،وإنهاء  مفهوم تكنوقراطية وبيروقراطية التابعة للثقافة الحديثة وللموضة الرأسمالية.

● يجب تغذية  بالفكر الديني وتمكين المجتمع وتحصينه .

● فضح  اسس  النظام الغربي  الحديث وتعريف خطرها على البشرية كافة ودورها في تدمير  اقتصاد  وثقافات الشعوب  .

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