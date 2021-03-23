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هل اصبحت السعودية تتوسل الحوثيين ؟!


 

د. حيدر سلمان ||

 

اليوم الاثنين ٢٢ مارس / اذار، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في احدث سلسلة تغريدات يتحدث عن اطلاق السعودية مبادرة وقف اطلاق نار شامل في اليمن ويتحدث عن ما اسماه "منح فرصة للحوثيين" في ذلك.

تغريداته تدل على وصول السعودية بعد عدة سنوات من شن حربها في اليمن وصلت الى طريق مسدود بعد ضنها ان حربها ستكون قصيرة حتى اسمتها "عاصفة الحزم"، واليوم جنحت الى السلم وهو ما نصحها الكل ولم تنصت بل ذهبت لكيل الاتهامات حتى لاقرب جيرانها وحلفائها.

السؤال ما التالي؟؟؟

المبادرة الحقيقية الان كلنا نعلم لم تعد بيد السعودية فهي من مهاجم الى مدافع ومعارك مأرب تشهد وحليفها العتيد "الامارات" يكيد بها في جنوب اليمن ناهيك عما تحدثه مسيرات وصواريخ الحوثيين في الاراضي السعودية نفسها.

المبادرة الحقيقة الان بيد الحوثيين فيما ترفض او تقبل بذلك والايام ستكشف عنه واعتقد جازما انهم لن يقبلوا، حيث لم يرد سابقا ان قبل منتصرا شروط المهزوم، خاصة مع تغير الموقف الامريكي الذي بدا واضحا رفضه استمرارهذه الحرب التي اعتبروها ان السعودية ورطت الادارات الامريكية بها وهي غير دستورية.

 

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