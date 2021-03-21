للتذكير فقط..!

د. حيدر سلمان ||

🔹️الاردن: برغم حجم العاصفة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها لم تقلل من سعر دينارها ولجات لضرائب وعوائد وضريبة مبيعات

🔹️الكويت: بعد ضروف الجائحة وتقليل تصدير النفط وضائقة مالية دفعتها ولاول مرة بتاربخها للاقتراض الخارجي ولم تقلل سعر دينارها ولجات لتنويع المقارنة والاستثمار بالعملة بعد ان كانو تعتمد الدولار اعتمدت الدولار واليورو والباون وزادت تعريفة المنافذ

🔹️الاتحاد الأوروبي: برغم نزول التصنيف الانمائي نتيجة الجائحة وخسارتها لمواردها من صناعة وسياحة ارتفع اليورو مقابل الدولار ليصل الى ١,٢٤ بعد ان كان ١,٢٠ لايمانهم ان العملة المحلية قوة البلد و "بعض" الكتل بدل تقوية الداخل تضعفه امام الخارج ولاتستغربوا اذا الغوا الدينار واعتماد فقط الدولار مستقبلا