المقالات

حرية التعبير، مكتسبنا المفقود

23 2021-03-20

 

د. أمل الأسدي ||

 

الحرية، والتحرر، حقوق الإنسان الديمقراطية، تلك المصطلحات التي فرحنا بها كثيرا بعد سقوط نظام البعث الأموي، الذي عكف علی تكميم الأفواه وإخماد الأصوات إلی الأبد، فلا اعتراض علی حكمه، ولا راد لقضائه الإجرامي إلا الله تعالی!!

سقط الصنم لينفتح  لنا باب حرية التعبير عن ذاتنا ومشاعرنا ومشكلاتنا وهمومنا وماضينا المضمخ بدماء الشهداء، وكانت هذه الحرية، هي المكتسب الأول لنا، إذ أحسسنا بوجودنا كبشر، كمواطنين لهم حقوق، يستطيعون التحدث والتعبير، شعرنا بقيمة  وجودنا وشعرنا بأهمية الحيز الحياتي الذي نشغله!!

وفرحنا كثيرا بالفضائيات والصحف الكثيرة ومواقع الانترنت،إذ صارت لنا صحافة حرة ،لاتتبع  النظام الحاكم، وصارت لدينا قناة تمثل الدولة لا الحكومة واستبشرنا خيرا بذلك، وأقبل الشباب علی الدراسة في كليات الإعلام وأقسام الإعلام بشكل ملفت ومن كلا الجنسين ، وكل هذه المؤشرات صحية وصحيحة، تدل علی خلاصنا من عصر القيود البعثية الأموية.

كتبتُ هذه الكلمات بعد محادثة مع صديقتي، كانت تروي لي أن زوجها صحفي،يتحدث بجرأة ، لايبالي ولايخشی في الله لومة لائم، وأنه يدرك جيدا  السياقات الإعلامية ويعرف مديات التعبير المتاحة علی وفق القانون، فضلا عن ذلك فهو شخصية وطنية وصوت نقي محب لبلده وأهله... تتحدث بصوت مرتجف، يمزج بين  رعشة الخوف ولذة الفخر والزهو، ولاسيما وأن التكنولوجيا ووسائل  التواصل  الاجتماعي قد أتاحت لنا التعرف علی المشاعر طازجة، نشم رائحتها كرغيف ساخن خبزته يد المحبة!!

قالت لي: حين رأيته  في لقاء وصوته يصدح بالحق،؟سارعت لألتقط له بعض الصور، كي أطلعه  عليها لاحقا فيعلم بمدی  حبي له واهتمامي به، وإيماني به!!

تقول: فأخذت له مجموعة من الصور ثم عدت إلی مكاني، جلست أتابعه، أتابع ودموعي تسيل من دون استئذان!!  مشاعر غريبة لايعلمها الا الله تعالی، فرح وحزن في آن واحد، سعادة وألم،نشوة وقلق، أمان وضياع!!

قالت لي هذه الكلمات وانفجرت بالبكاء!!

تركتها لترتاح قليلا وسرحت وكأني في غيبوبة رمادية!!

إذ انتبهت الی قضية مهمة ألا وهي: مكتسبات ما بعد 2003، فالمكتسب  الأول الذي فرحنا به وهو (حرية التعبير) صار مفقودا!!

غادرتنا  الحرية وعمت بدلها الفوضی العارمة في كل شيء!!  إنه عصر الردة  البعثية!!

ماذا يجري؟ هل يعقل بعد ثلاثة عقود من ظلم العفالقة، وبعد سنوات من التضحيات والبطولة والمواجهة والانتصارات عدنا الی عصر الملاحقات والتهديدات والتصفيات والتقارير البعثية؟؟

يا سادة، طالبوا بحريتكم .فإنها إن سُلبت هذه المرة ، لن تعود !!!

لا لعودة ملاحقات البعث!! يكفي علينا الحرمان وغياب الأمن واستهداف الرموز ونحيب الأمهات وصراخ اليتامی!! لن نسمح بمصادرة أصواتنا من جديد!!

كلا ثم كلا ثم كلا ، لا لعودة النظام العفلقي وإن كان بزي آخر!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أيها الشيعي: هل سألت نفسك لماذا تُحارب إيران؟!
حرية التعبير، مكتسبنا المفقود
يكسرون اقلامنا و يلاوون اناملنا في زمن الارهاب السياسي
متى تتكلم مرجعية النجف؟ والعراق ينحدر إلى الهاوية!
التغلغل الاماراتي في العراق..الامارات وعقدة التاريخ ..
الاستخبارات الهولندية في العراق وسوريا والمنطقة..!
(الأنا الأعلى) وأثره على الأمة ❓
أمَلُنَا بالسِّيستانيّ ..
♦️ المُحتل وإلحاد الشباب ♦
بين الرئيس الزائيري والرئيس الموريتاني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك