المقالات

غياب ثوابت السياسة العراقية


 

قاسم الغراوي ||

 

تعد السياسة الخارجية للبلدان والمتمثلة بوزارة الخارجية اللسان الناطق والمعبر عن مواقف الدولة وثوابتها ومتغيراتها وكذلك المحاور الناجح في اوقات الأزمات بينها وبين الدول الاخرى. وافضل السياسات هي التي تنأى بنفسها عن الاستقطابات الدولية والمحاور الإقليمية وافضل الدول من تنتهج سياسة مستقلة لا تساوم على ثوابتها التي لاتقبل الجدال والمناقشة وهي امن البلاد ومصلحة الشعب.

هل نجحت الرئاسات الثلاثة في الحفاظ على استقلالية العراق وحفظ سيادته ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ؟

بالتاكيد لا .

لازال الوضع هشا ومناخ السياسة في العراق غائما وملبدا بالصراعات ،بل باتجاهات متعاكسة اثرت على ثبات وقوة الدولة العراقية اما عواصف التغيير والتدخل القادم من دول الجوار بسبب انخفاض منسوب الوطنية وغياب الخطاب الوطني الموحد لدورات متوالية للاسف.

في فصول السياسة العراقية كل شيء جائز ومتقلبات اهواء السياسيين كل يوم في شان ،وحتى الذين ينادون بالوطن والوطنية نحروا الوطن على دكة مصالحهم ،لم نرى او نتابع مواقفا قوية مشرفة من قادتنا للاسف وكل يغني على ليلاه وتم تقديم مصالحهم في كل شيء ونتوقع ان يحدث المزيد من التدخلات والمعانات.

لن يهدا العراق فهو في قلب العاصفة وحينما تقتنع الدول العظمى ودول الجوار  بضرورة استقراره سيستقر والا فدرب التضحيات طويل وقد سبقنا الية الشهداء العظماء .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اختصاص معقد ..وجدل أعقد..!
عقدة الدونية عند بعض أدعياء الثقافة في العراق..!
لله في خلقه شؤون..يوم الأب العالمي..!
الالم طريق للتمسك بالامل
على اساس بايدن حمل وديع..!
غياب ثوابت السياسة العراقية
الكيان الصهيوني يدخل العراق عبر بوابة الإمارات "العبرية"..
فوضى الاعلانات
الاعلامي اسعد البصري ظاهرة وعي تستحق الثناء.
مفتاحُ البوَّابة الدولية وليس كُوَّةَ كُوخ(شيعة العراق)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك