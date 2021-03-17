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صورة اولية من انتفاضة شعبان1991

57 2021-03-17

 

عباس الزيدي||

 

ارتال مهزومة  تركت سلاحها

جياع وحفاة .

تجمعات  تستقبل الهاربين لاطعامعهم  رغم شحة  رغيف  الخبز

نسوة يذهبن للنهر لجلب الماء

طيران امريكي  يحوم في سماء العراق

وسماع  اصوات  التوراندو  البريطانية في الأجواء  

برد ومطر  وشحة في الوقود  

عناصر البعث القذر  تختفي تدريجيا وهم يلاحظون الانكسار

ثمة بعض المجاميع الشبابية هنا وهناك 

تستقراء الموقف

ساعة الصفر ......

العاشرة ليلا 

سماع هتافات  تجوب الأحياء والازقة

( الموت للبعث الكافر )

فجر اليوم التالي ...سماع اطلاقات  نارية كثيفة ....

تمت سيطرة ابطال الانتفاضة الشعبانية المباركة

على مقرات البعث القذر والأجهزة الأمنية

الجميع يبحث عن المغيبين  في سجون النظام

المساجد  والحسينيات  .. هي غرف العمليات ومقر القيادة والموقع المسيطر

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