القلب محل العقل..!

✍️📃 الشيخ عبدالرضا البهادلي ||

▪️العقل هو الجوهر النوراني المجرد في الانسان وله علاقة بالجزء المادي من الانسان .

▪️الكون الذي نعيشه اما امور مجردة واما امور مادية ، وكل الاشياء التي تحشها من خلال الحواس فهي امور مادية ، واما الامور التي لا تحشها بالحواس فهي امور مجرد ، والعقل من الامور المجرد في الكون .

▪️والعقل المجرد له علاقة بالجزء المادي للانسان ، ولكن اختلف في ذلك فهل العقل يتصل بالدماغ بشكل مباشر ام بالقلب ؟ الاكثر لا زال يذهب الى ان العقل موقعه الدماغ .

ولكن الحقيقة التي لا زالت مغيبة عن الكثيرين وقد يدركها الناس في المستقبل ، ان العقل موقعه واتصاله بالقلب .

▪️والقران الكريم اشار الى هذه الحقيقة في ايات كثيرة ومتعددة وان مركز العقل والفهم والادراك والتعقل هو القلب ولكن المشكلة في عدم تدبر الناس في القران ابعدهم عن كشف هذه الحقيقة . واليك بعض الايات التي اشارت الى هذه الحقيقة .

يقول تعالى : أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ .

وقال تعالى : لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا .

وقال تعالى : وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

2وقال تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

وقال تعالى : رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ....

وقال تعالى : يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

▪️ولاجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله : من أخلص العبادة لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

وهكذا قال امير المؤمنين عليه السلام : إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً (وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ) لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً . والاشارة الى الصدر بمعنى القلب .

▪️والحديث عن النبي صلى الله عليه واله وعن الامام علي عليه السلام : يدل على ان موقع العلم والحكمة والايمان والتعقل والمعرفة هو القلب .

والنتيجة ان موقع العقل هو القلب المادي للانسان الذي يتصل بالجوهر المجرد .

▪️نعم القلب المادي بما فيه من الخلايا العصبية الهائلة لها علاقة وطيدة مع الدماغ والذي فيه كذلك مليارات من الخلايا العصبية ويرتبط مع القلب بشبكة اشبه ما تكون بالشبكة الالكترونية .وقد ياتي اليوم الذي يصل العلم الى اثبات هذه الحقيقة بشكل علمي وليس نظريا.