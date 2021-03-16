المقالات

الفساد ومكارم الاخلاق


 

قاسم الغراوي ||

 

ان افساد الاخلاق وتفسخها كان معولا هداما في تقويض صروح الحضارات وانهيار كثير من الدول (واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم ماتما وعويلا). فالاخلاق الفاضلة هي التي تحقق في الانسان معاني الانسانية الرفيعة وتحيطه بهالة من الجمال والكمال وشرف النفس والضمير.

وناهيك في عظمة الاخلاق ان النبي محمد (ص) اولاها عناية كبرى وجعلها الهدف والغاية في بعثته ورسالته فقال:(انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق).ان افضل نهج لبناء الاخلاق هو النهج الاسلامي المستمد من القران الكريم واخلاق النبي محمد(ص) واهل البيت واصحابه الذي ازدان بالقصد والاعتدال، واصالة المبدا،وسمو الغاية، وحكمة التوجيه.

ومن الثابت ان لسوء الخلق اثارا سيئه ونتائج خطيرة في تشويه المتصف به وحط كرامته ،مما يجعله عرضة للمقت والازدراء ،وهدفا للنقد والذم ، ومتى ماكان الانسان سيء الخلق ،سولت له نفسه وقادته الى طريق الفساد مبتعدا عن طريق الفضيلة والقيم النبيلة التي تحقق الاطمئنان الروحي ، والذي ينعكس بدوره على العطاء والالتزام بقيم السماء خدمة للمجتمع بجميع مفاصله الحياتية والعملية.

والفساد منبوذ بكافة اشكاله وانواعه،لانه يحطم كل بناء صحيح لمنظومة القيم الانسانية ، فاذا كان بناء الانسان يستغرق دهرا حتى تكتمل قيمه واخلاقياته ،فان السبل المؤدية الى طريق الفساد قد تكون سهلة ومغرية ، ولاتحتاج الى وقت طويل لتحل محل هذه القيم لدى النفوس الضعيفة قال الشاعر :

(متى يبلغ البنيان يوما تمامه..اذ كنت تبنيه وغيرك يهدم).

واصل وجذور الفساد واسسه بانواعه هو الفساد الاخلاقي السلوكي والقيمي ومنه يتولد الفساد المادي ، والفساد الاداري، والفساد بانواعه وجاء  ذكر الفساد في عدد من الايات الشريفة : (ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لايحب الفساد)  و (كلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا في الارض مفسدين )

ولقد كان سيد المرسلين (ص) المثل الاعلى في حسن الخلق ، واستطاع باخلاقه المثالية ان يملك القلوب والعقول  .استحق بذلك ثناء الله بقوله : (وانك لعلى خلق عظيم).

وبالاخلاق والقيم النبيلة تبنى الامم وتتطور وتبقى وتكون (خير امة اخرجت للناس) وهذه الامة هي التي ارادها الله لنا.

قال شوقي : انما الامم الاخلاق مابقيت...فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا .

ان صلاح وخير وعافية الفرد والمجتمع والامة لايكون الا بالنزاهة  والتقوى ومكارم الاخلاق  قال تعالى: (ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ).

وكما تعالج الاجسام المريضه  وتسترد صحتها ونشاطها كذلك تعالج الاخلاق المريضه وتستانف اعتدالها  واستقامتها من خلال المتابعه  وزرع القيم الانسانيه  النبيله فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلام من رصاص..الثأر في القرآن والسنة والموروث الشعبي..الثأر المقاوم
الاقلام المأجورة وتأثيرها.!
خارطة السلام والعدل في بيان المرجعية/2
الفساد ومكارم الاخلاق
قانون جرائم المعلوماتية دعوة لتكميم الافواه
ما لذي تغير بالسياسة التركية تجاه السعودية؟!
يا جياع الشعب..!
التطبيع بالواسطة..!
(14)  تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
شكرًا أيها الشيخ قيس الخزعلي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك