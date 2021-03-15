المقالات

أحذروا قذارة البعث..

71 2021-03-15

 

عباس الزيدي ||

 

نهاية  ستينيات  القرن الماضي وبعد امتلاك البعث القذر للسلطة عمل بضور مباشرة وسريعة  على التوسع التنظيمي وتحرك على النخب والشخصيات ومراكز الثقل الاجتماعي   التي تحظى بمقبولية الناس ومواضع ثقتها ومنهم شخصيات كانت تحسب على المنبر الحسيني في مناطق الوسط والجنوب  (شخصيات معروفة تدرجت بالعمل البعثي ووصلت إلى مناصب قيادية كبيرة  جدا) 

ومن خلال تلك الشخصيات كسب تنظيم البعث المجرم بعض من ثقة الناس واندرجت  في أوساطه  حتى جائت الساعة فيما بعد  ليفرض نفسة  بالقوة ومن لم ينتمي إلى  صفوفه يعدم بتهمة معاداة الثورة والحزب

اليوم هناك  استراتيجية يعمل بها البعث المحظور في الوسط والجنوب 

أعاد معظم تنظيماته  فيها

فهو  يقود حملة إعلامية على الشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة 

واستطاع أن يجند بعض ضعاف النفوس ممن يحسب على رجال الدين ويركز في  استهدافه على الأحزاب والحركات الإسلامية  واشاعة  النقمة عليها  وزرع  الفتن فيما بينها

أيضا..... تحرك على بعض الشخصيات الطامحة للشهرة والكسب الغير مشروع  من شباب وفئات وشرائح وشخصيات عشائرية .

وهناك الكثير من الهيئات  والمنظمات والعناوين  التي يعمل  خلفها حيث جعل منها واجهات يختفي خلفها لنشر سمومه  واباطيله

ساعده في  ذلك المال السياسي الخليجي ( الإماراتي والسعودي )

هذه العملية الممنهجة للزحف  لها أشكالا متعددة  وطرق وأساليب قذرة

مختلفة وتشكل خطورة مالم يتم الالتفات إليها .

لا يختلف  اثنان أن  للبعث  القذر تجربة وخبرة كبيرة في العمل ويمتلك من الأدوات  والامكانيات والحيل الماكرة  وطرق الخداع التي من شأنها  تغيير  معادلات كبيرة وكثيرة

بالإضافة إلى مايمتلكه  من علاقات  خارجية وموارد مالية مؤثرة و مستمرة حتى وقتنا الحاظر ومن (جيوب الفقراء و المعوزين  والمعدمين)

لازال البعث ينهب أموال العراق

مستغلا مؤسسات الدولة العراقية في الخارج والداخل و هو يعمل بالطريقة المؤسساتية الصرفة مستغلا  تهافت أجهزة المخابرات الدولية على  زبانيته   

  ورخصهم  وسفالتهم  واجرامهم   للعمل  كماجورين  وعملاء   لتنفيذ  مخططات  إجرامية بحق  العراق  وشعبه

وأوضح دليل على ذلك ... مؤامرة داعش وقبلها القاعدة والمشروع الطائفي اللذان نفذا  بايادي  بعثية قذرة بالتعاون مع مجرمي الأجهزة  المنحلة التابعة للنظام

قد يتحرك البعث القذر هنا وهناك ...في الوسط والجنوب بأساليب خسيسة وسرية فهي مكشوفة ومشخصة  وتحت نظر ومتابعة الشرفاء والغيارى 

اما في المحافظات الشمالية والغربية

فإن البعث يعمل بشكل علني ويستخدم وسائل الترغيب والترهيب والقتل في كثير من الأحيان للضغط على العامة للعمل والاندراج تحت صفوفه

فهو متواجد تنظيمات  أساسية في ديالى وشمال بغداد وصلاح الدين والانبار وووووو الخ

 في وهناك من يمثله وبشكل كبير وخطير في البرلمان والحكومة والاعلام والقضاء  والأجهزة والقوات  الأمنية  والسفارات والعمل الدبلوماسي وفي جميع مؤسسات الدولة العراقية وبشكل خطير ومقرف

على كل غيور وشريف  وأصيل 

العمل على تطهير أجهزة الدولة والمنظومة  السياسية من تلك القذارة

وتفعيل قانون حظر حزب البعث والاجتثاث  وايقاف  رواتب  تلك الزمرة المجرمة

خلاف ذلك فإن خطر  واجرام البعث القذر

لن ولم يتوقف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قانون الغابة..!
الصيت والشهرة للنورة والعمل والفعل للزرنيخ..!
يوم أسوأ من يوم..!
مثلث بين أمريكا والصين..!
المرجعية الأمل ..
السيستاني والدولة الحضارية الحديثة /2
أحذروا قذارة البعث..
قاتل ..أمام أنظار العشيرة..!
الدولة الحارسة والشباب..
الدولة والدين والسياسة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك