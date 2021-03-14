المقالات

سليماني والمتظاهرين

66 2021-03-14

 

علي الصحاف ||

 

قبل استشهاد الجنرال قاسم سليماني، عملت العديد من الماكنات الاعلامية، على اغتيال سليماني جماهيريا، قبل تنفيذ اغتياله جسديا، مستخدمة اسلوب التهم في لحظة الغليان الشعبي، مستغلة الغفلة والتشتت والسذاجة، التي كان يعيشها جزء كبير من مجتمع التظاهرات، ومن جملة هذه التهم، هو مشاركة الجنرال سليماني بقتل المتظاهرين، وبقدر سذاجة هذه التهمة، فان تفنيدها لا يحتاج الى سوى دقيقتان للتفكير، ما هي مصلحة سليماني بالمتظاهرين، والجميع يعلم ان ايران لا تهمها الحكومات بعينها، لان مصالحها وتعاملاتها مع العراق هي ذاتهه، ان كان عبد المهدي او العبادي او الكاظمي، لا تتغير،

بالاضافة الى ان سليماني المنشغل بدعم المقاومة الفلسطينية، والجبهة السورية المعقدة، واستقطاب حلفاء من هنا وهنالك،

ليس من المنطقي اطلاقا، ان يشغل نفسه في قضية غير معني بها اساسا، ولو قارنا بين اهمية العراق ولبنان كمقاومة عند ايران، لكانت الكفة للبنان، باعتبارهه بخط التماس المباشر مع اسرائيل، ومع ذلك لم نشهد سقوط اي ضحية في تظاهرات لبنان، فهل سليماني يترك اهم جبهة ويأتي ليقتل شباب ضعفاء لا يشكلون اي خطر، هذا من الجانب المنطقي،

اما عند الحديث بالمعطيات الواقعية،

فان من شارك بقمع المحتجين هم، ( مكافحة الشغب *قوات حفظ النظام * قوات حماية الخضراء * الفوج الرئاسي الكردي المتواجد قرب الخضراء * مكافحة الارهاب * الجيش العراقي *جهاز المخابرات)، فجميعهم قوات حكومية عراقية رسمية، لا تقبل حتى المنتسب الذي من ام غير عراقية، ولا تأخذ اوامرها الا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

فاين ايران وسليماني من تلك القوات، وكما ذكر سابقا بخصوص سذاجة هذا الاتهام وغباءه، لجئت الماكنة الاعلامية الامريكية باستحداث تهمة جديدة، تتماشى مع الجهل السياسي الذي يعيشه الشارع الاحتجاجي،

فكانت هذه التهمة هي تدخل سليماني بالسياسة العراقية،

وبالرغم من كونها غير مستندة على اي دليل مطلقا، ومبنيه على التكهنات فقط، الا انها استطاعت ان تنطلي على العديد من مجتمع التظاهرات، الجهل  السياسي الذي يعيشه المتظاهر المندفع، جعل منه رف، يتم تعليق عليه اي فكرة تبتغيها امريكا واعلامها،

ابتداءا من فكرة معادات الحشد وايران والاتفاقية الصينيه،

مرورا برفض البرلمان، الذي صوت على اخراج القوات الامريكية، انتهاءا باسقاط الرمزية المقدسة للمرجعية، والقادة الشيعة، ومنهم الجنرال سليماني، فاكثر ما يؤرق المحتل هي الرمزية، تلك الرمزية التي اجبرت ايطاليا على اخفاء جثة عمر المختار، واجبرت فرنسا، على رمي جثث قادة الانتفاضة السورية في النهر،

واجبرت امريكا، على صرف مليارات الدولارات، لاخفاء رمزية قادة المقاومة، باستخدام ما ذكر اعلاه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قمة روحية بين القداسة والمقدس
لحظةُ حَنين ..!
سليماني والمتظاهرين
لن يتراجع الحشد..ولن نتراجع عن دعمنا وإسنادنا له
الديانة الابراهيمية مؤامرة أمريكية لمحو الإسلام..
وثائق سرية  في صراع ١٩٨٠م / الجزء الأخير ..
المثقف ومغالطة البرج العاجي
كل من هب ودب يتهم حشدنا المقدس؟!
حينما يستعين ساسة اليوم بالبعثيين ؟!
بعيدآ عن..قريبآ من..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك