بعيدآ عن..قريبآ من..

قاسم الغراوي ||

سنعيش في العمر كل الفصول ، نيأس احيانا من الامل في فصل وتلفحنا فيه حرارة الضياع . وتتجمد امالنا في صقيع وحدتنا وغربتنا في فصل اخر . وتتساقط احلام ننتظرها تورق بعد عقود من سنين الانتظار في فصل ثالث لكن ؛ حياتنا في الربيع ستورق حتما وتزهر من جديد ، لنبدا عامآ اخر وفصول اخرى من العمر وايامآ .

ملامحي التي مرت بأطوار الحياة وفصولها تبدلت كأنها وردة أينعت ثم تهيأَت للذبول..وهذه الخطوط الدقيقة تحت العين وعلى جبهتي أثر من زمن ارتهن ايامي القادمات في اعماق المجهول..وتلك الشعيرات البيضاء الغازية المتخفية بين الصدعين ومفرقي خجلا ووقارآ لازالت تحتمي بظل ماتبقى من شعري الأسود .

اما انفاسي التي تتلاحق على الدَرَج وأنا اصعده مضطرآ برَوية بعد أن كنت اقفز عليه من قبل بنشاط الصبا وعنفوان الشباب.. وتلك الإبتسامة التي تتردد قبل اجتياز أعتاب الضحك، وهذا الحزن الذي لفني لم يعد يوجع من كثرة الاعتياد..

تمنيت أن لا تضعف همتي، ولكن جسدي لا يسعفني وطاقتي بات إيقاعها مثل سلحفاة ولم تعد كما كانت رغم أملي ان أحيا بنفس روح التحدي الذي لازمني ايام الصبا والشباب .

فَرغت من الحياة.. لكن الحياة لم تفرغ مني بعد وربما قصرت في اشياء كثيرة على حساب اخرى الا ان المباديء والقيم ظلت عنوانآ لمسيرة حياتي .

ونرتجى ان تكون خواتيمنا افضلها ونحن اقرب الى الله تعالى .