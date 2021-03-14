المقالات

بعيدآ عن..قريبآ من..


 

قاسم الغراوي ||

 

سنعيش في العمر كل الفصول ، نيأس احيانا من الامل في فصل وتلفحنا فيه حرارة الضياع . وتتجمد امالنا في صقيع وحدتنا وغربتنا في فصل اخر . وتتساقط احلام ننتظرها تورق بعد عقود من سنين الانتظار في فصل ثالث لكن ؛ حياتنا في الربيع ستورق حتما وتزهر من جديد ، لنبدا عامآ اخر وفصول اخرى من العمر وايامآ .

ملامحي التي مرت بأطوار الحياة وفصولها تبدلت كأنها وردة أينعت ثم تهيأَت للذبول..وهذه الخطوط الدقيقة تحت العين وعلى جبهتي أثر من زمن ارتهن ايامي القادمات في اعماق المجهول..وتلك الشعيرات البيضاء الغازية المتخفية بين الصدعين ومفرقي خجلا ووقارآ لازالت تحتمي بظل ماتبقى من شعري الأسود .

اما انفاسي التي تتلاحق على الدَرَج وأنا اصعده مضطرآ برَوية بعد أن كنت اقفز عليه من قبل بنشاط الصبا وعنفوان الشباب.. وتلك الإبتسامة التي تتردد قبل اجتياز أعتاب الضحك، وهذا الحزن الذي  لفني لم يعد يوجع من كثرة الاعتياد..

تمنيت أن لا تضعف همتي، ولكن جسدي لا يسعفني وطاقتي  بات إيقاعها مثل سلحفاة ولم تعد كما كانت رغم أملي ان أحيا بنفس روح التحدي الذي لازمني ايام الصبا والشباب .

فَرغت من الحياة.. لكن الحياة لم تفرغ مني بعد وربما قصرت في اشياء كثيرة على حساب اخرى الا ان المباديء والقيم ظلت عنوانآ لمسيرة حياتي .

 ونرتجى ان تكون خواتيمنا افضلها ونحن اقرب الى الله تعالى .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وثائق سرية  في صراع ١٩٨٠م / الجزء الأخير ..
المثقف ومغالطة البرج العاجي
كل من هب ودب يتهم حشدنا المقدس؟!
حينما يستعين ساسة اليوم بالبعثيين ؟!
بعيدآ عن..قريبآ من..
الحوار الوطني والمسلسل البائس لا ينتهي
أحلامنا والتكنولوجيا
مشروع الدين الإبراهيمي..خديعة المستقبل وتدبير الصهاينة..!  (الجزء الرابع)
خارطة السلام والعدل في بيان المرجعية..!
نقطة راس سطر..العراق وبقية البعث..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك