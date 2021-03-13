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نقطة راس سطر..العراق وبقية البعث..!


 

قيصر الهاشمي ||

 

الى هذه اللحظة البعثيين والصداميين معفي عنهم ويقودون الدولة وحواشي الزعماء والهيأت الاقتصادية بل ووصلوا الى دوائر القرار الاقليمي اللاعب في الساحة العراقية ومصيرها بل واخترقوا مؤسسات جهادية عظيمة ولدي وثائق على ترشيح اثنين من ابناء احد البعثيين كممثلين في هيأة التصنيع الحربي بتزكية من جهة تدعي الجهاد وكل ذلك حصل بعد استشهاد ابو مهدي الذي لم تراعى حرمته ودمائه ومن يعترض ويتشنج عليه بمراعاة الخبر بعقل وتروي ودراية قبل ان يكون نزقاً وينفعل من الانتقاد اتمنى ان لا تكون دمائي ثمناً لموقفي هذا ضد البعثيين المجرمين المخربين واولادهم ودماء ابو مهدي اولى بصيانتها من انتهاكها بحجة المصلحة المالية فالمال يأتي بشتى الطرق والدعارة اشرف من خيانة الشهداء.

المشكلة في العراق مشكلة منهج يقوده اشخاص معينين ويستعبدون اشخاص كأدوات لتنفيذ ذلك المنهج ولذلك فالتغيير بالادوات ليس الحل وانما بمن يقود المنهج والمشكلة ان نتائج منهجهم فشل وخطورة عليهم ولكنهم في طغيانهم يعمهونيخدمون البعث والارهاب والصداميين مجاناً.

لطالما كان العراق دولة حقيقية منذ بدء الخليقة وليس دولة (كلاوات) ولكن للاسف نجد ان اغلب قادة العمل السياسي في العراق منذ حركة عبدالسلام عارف وعبدالكريم قاسم ومروراً بحكم المراهق صدام وزبانيته ومازال نفس النهج يعتبرون الحكم والسياسية كلاوات وهذا نهجهم بمعنى انهم لا يؤمنون بالعراق وبناء دولة ودولة مواطنة ودين واسلام ومثال بسيط حتى خطب المرجعية الدينية كانوا يفسرونها لصالحهم الى ان اصبح كلام المرجعية طك بطك وعلى المكشوف وطردوهم واشتكت المرجعية عليهم امام الله وامام ايران وامام البابا فهل يصلح الكلاوجي ان يقود صخلة مالكم كيف تحكمون هذا العراق لم يكن يوماً سركاً للمهرجين والفهلوية هنا دولة العدل الالهية ستنشأ وليست دولة الكلاوات غريب ان يكون مستوى زعيم او وزير يتكلم بلغة يمعودين شبيكم هية كلاوات

لا والف لا انت كلاوات ولا تنتمي لنا.

 

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