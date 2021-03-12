المقالات

على باب النجف..!


 

كندي الزهيري ||

 

يقول الله في محكم كتابة  الكريم{  وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا{.

ماذا يعني  ذلك ؟  يعني  الإسلام آيات أخرى يأمر الله تعالى فيها جميع المسلمين بأن يوحدوه عز وجل ، ويفردوه بالعبادة ، ويكونوا حنفاء له مائلين عن الشرك إلى التوحيد.

منذا الازل هناك صراع بين الحق والباطل  ،وأساليب  الحرب متنوعة  لم تقف يوم عند فكر أو مجموعة معينة وستبقى موجودة  مع وجود الإنسان.

منذ مجيء خاتم الاديان  الرسول  محمد ( صل الله عليه وآله) ،نشر اليهود والنصارى  فكرة ان إبراهيم كان يهودي  ونصراني  مستغلين بذلك جهل الناس  وعدم درايتهم  ، فجاء النبي الاكرم  ليقول  لهم ، ان ابراهيم كان  مسلم  ،وان التاريخ اليهودي  والنصراني  جاء  بعد إبراهيم  بمدة  بعيدة  جدا  ، فكيف كان إبراهيم عليه السلام  يدين بشرائعكم إذا كان موجود قبلكم ؟ فسقط  ادعاء  كل منهما  .

التحول الصراع  بالنيابة  عن اليهود والنصارى  من خلال السقيفة  وإقصاء  دور آل البيت عليهم السلام  من ثم خلافة معاوية  وابنه  من ثم دعم الخلافة  العباسية  التي كانت اشد على آل البيت عليهم السلام  من الخلافة  الأموية.

فمارسوا الاضطهاد الديني ضد آل البيت عليهم السلام  واتباعهم  .

ويستمر الصراع  ويستمر اليهود والغرب  بدعم  كل حركة  تقوم  على أساس  الفكر الغربي  لضرب الاسلام المحمدي الأصيل. ولتتم  العملية  الممنهجة في محاربة الدين السلامي  والتضيق عليه  صنعوا اعلام  وارهاب  يسوق الحركات المنحرفة على انها  الوجه الحقيقي للإسلام؟!  ، هذه الحراك  اعطت ذرائع  للغرب  وامريكا  عبر مؤسسات بالتدخل ومصادرة كل حقوق الدول الإسلامية  .

لكن الغرب  يعلم بأن هناك امة حقيقية لا زالت متمسكة بدين محمد ( صل الله عليه وآله) ترفض  الذل والهوان أو التبعية الأمريكي وللصهاينة .  اصبحت  رقم قوي  جدا ويصعب  تجاهله   ، يصنعوا  حرب عسى  ان يكسر  هذا الرقم لكن شاء الله  ان يصبح الشيعة  قوة   تتجه  نحوا القمة  لتصبح رقم واحد.

بعد الصراع بين الشيعة والصهاينة  ،وبعد اتجاه الاعراب  إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني  تشعر اسرائيل  بالنقص  الانه لا تطبيع ولا نصر   ما لم يخضع العراق  إلى تلك المعادلة الدولية.

وهذا لا يحصل  إلا إذا خضع الشيعة  الذين لا يأتمرون بأوامر الحكومات  انما يتامرون فقط بأمر المرجعية العليا  التي تتمثل اليوم   بسماحة المرجع الديني  الاعلى السيد علي السيستاني،  ومن هنا  جاءت الأمر  للتفاوض  بشكل مباشر  لكن تحت مسمى  ( السلام ) أو ما يطلق عليه ( البراهيمي) وعبر البابا الفاتيكان  وأن رجعنا إلى التاريخ قليلا  لوجدنا بأن دور الكنيسة والبابا  قد انتهى  منذا ضهور حركة "البروتستانتية " مع ضهور الحركة النهضة في اوربا بفعل اليهود للتحول المؤسسة الدنيا المسيحية  إلى اداة بيد الصهاينة  ، فتحول قسم الاكبر من النصارى إلى التورات  تحت مسمى ( النصارى التورات) الذين ينظرون بأن حلم المسيح لا يتحقق إلا  بدعم الصهاينة .

ليأتي البابا إلى النجف الاشرف  عاصمة العالم الحر  والنقي ،مع تنصت كل مخابرات والاعلام والاجهزة الاستخباراتية والحكومات  ،على الحوار الدائر  عسى ان يجدو حرف أو كلمة  تخرج من النجف  الاشرف ، يستخدمونها  في  تحقيق  حلمهم  من النيل إلى الفرات! لكن النجف تقول كلمتها  ب"لاءات"  وتحبط مشروعهم 《 لا للحصار- لا للعنف - لا للظلم - لا للفقر - لا لكبت الحريات الدينية - لا لغياب العدالة الاجتماعية- لا للتطبيع 《

وهذا يعني  أن من ينتمون لك يعملون كل هذه ،وان حربكم على  الشعوب  ما هي إلا حرب ظالمة  ، ان كنتم تريدون السلام اتركوا الشعوب تعيش بحرية  ولا تتدخلوا في شانها ؛

ليقوم البابا بخطوة اخرى و يحمل صورة المشروع القادم به  وهو اطلاق الديانة( الإبراهيمية ) لكون إبراهيم اب للمسلمين  واليهود  والنصارى،  ما معناه فلنجتمع جميعنا  ونتوحد تحت عنوان جديد اسمه الديانة  الإبراهيمية،  ومن هنا إذا حدثت موافقة  يكون بصورة  جميلة  يخدم بها البابا  المشروع الغربي  ويحمل صورة التطبيع  فلا يبقى حجة الاحد على الرفض  ، نعم ممكن كسب السياسيين  لكن لا يمكن الكسب المرجعية  لكونها تعمل بأمرة آل البيت عليهم السلام  ولا تحيد أو تبدل هذا المسار  أبدا. 

 ما هو الهدف من هذه الدعوة :

1 ـ  تضعيف الدين السلامي  والرسالة المحمدية.

2 ـ  تعد باب من ابواب التطبيع مع  الكيان الصهيوني.

٣ ـ  جعل الدين واحد لكن بيد الصهاينة،  ونسف معتقداته الدين السلامي.

٤ ـ   كسر المقاومة لكونها لم تعد لها مبرر  اذ ما طبق هذا المشروع.

٥ ـ  التسويق لدين جديد،  من خلاله  يتم التسويق السياسة  الصهيونية.

لماذا جاءوا إلى  النجف  ؟

١ ـ  ان التوحد الشيعي  والاعتدال  والوسطية  مصدر قوة عالمية  يصعب كسرها  .

٢ ـ  وجود قوة عقائدية  تعود إلى جذور  وشجرة  ثابتة  ومتنامية  تأتي اكولها كل حين.

٣ ـ  تنامي  دور الشيعة  عسكريا  واقتصاديا  واجتماعيا وثقافيا  في المنطقة  شرق الأوسط  أو ما  نحب ان نطلق عليه ( الشرق السلامي)

٤ ـ  فشل كل المحاولات التي  كانت تهدف إلى زعزعة  الاستقرار  ووجود النجف  الاشرف  والمرجعية  .

٥ ـ  ثبتت  بأن المرجعية  تمثل السلام الحقيقي وقوة اتباعها  من قوتها.

 ٦ ـ  لا يمكن أن يتحقق شيء  في  العالم من دون موافقة المرجعية الإسلامية  في النجف الاشرف.

٧ ـ  اعتراف يهدم كل صور التشويش  ، ليعلن  بأن الصورة الحقيقية للعالم الإسلامي  هي النجف.

٨ ـ  ان المستقبل يبدا من النجف الاشرف  إلى  العالم اجمع .

٩ ـ فشل المحاولات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية  التي كانت موجهة ضد الإسلام.

١٠ ـ  الشعور بأن هناك نظام عالمي  يولد من ارض الرافدين.

موقف المرجعية العليا:

١ ـ  الموقف الثابت  والتأكيد على ثوابت الأمة  ونظرتها  إلى العالم .

٢ ـ  الموقف من الاستكبار العالمي  من خلال لاءات السبع.

٣ ـ  ارجاع الامة الاسلامية إلى الطريق الصحيح  وحقها في المقاومة  ونبذ العنف.

٤ ـ  الدفاع عن المظلومين في العالم .

٥ ـ  توجيه انظار الامة  إلى القضية المركزية  وهي فلسطين.

٦ ـ  تحديد مصدر الخطر  بشكل مباشر  وجعل البوصلة في الطريق الصحيح.

٧ ـ  مبادئنا ثابتة  وغير قابله  للتجزئة أو التبديل. 

رسالة الى الداخل العراقي :

١ ـ  أنتم اهل المستقبل بتوحدكم ستصلون إلى ذلك.

٢ ـ   سيتجاوز العراق محنته بوقت غير بعيد، بشرط  التكاتف  حتى يرفع الحيف  والظلم.

٣ ـ  كل الأديان والمذاهب  والطوائف  تعيش تحت خيمة واحدة هي خيمة العراق ولا فرق بين  أحد.

٤ ـ  المرجعية العليا لا تمثل طائفة أو فئة معينة من الشعب انما تمثل الشعب العراقي كافة  ولا تفرق بين أحد .

استنتاج :

١ ـ  فشل في استغلال الاعداء الزيارة  لصالحهم  .

٢ ـ  عدم المساومة  على  حساب الحق.

٣ ـ  ان سماحة المرجع الاعلى  واثق من دور محور المقاومة  الذي يسطر اروع الانتصارات  ضد الشر والشيطان.

٤ ـ  المرجعية واحدة وليست منقسمة،   كما يصورها الاخرين من اتباع الهوى والكذب.

٥ ـ  أصبح محور المقاومة  في نفس عالي ورفع سقف التحديات المواجهة  .

٦ ـ  ان الفتوى ممكن ان تتكرر  ،لكن هذه المرة  هناك جيوش كاملة  مدربة  ولديها العدة والعدد  والجهوزية الكاملة التي تمكنها  من النصر  بسرعة كبيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على باب النجف..!
لله في خلقه شؤون..ديمتري ماتريوس..!
هيمَنَة التِبَعية شرذَمَت الشيعة وضَيٍّعَت العراق
من أكون ؟!
يا مارتن هوث.. الاتهام الجاهز اشتراك في الجريمة
غياب الاحزاب الخضراء في العراق..!
الفيدراليات الإبراهيمية..منظماتها وجمعياتها..! (الجزء الثاني)
ربحت أن أخسرك..!
طابع الأكراد..والحلم الأنفصالي..!
لا للمصالحة مع العواهر !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك