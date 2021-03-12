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ربحت أن أخسرك..!


 

د. حسين القاصد ||

 

وإذا أسفت على شيء في حياتي فلا شيء أكبر من أسفي على وقت أهدرته على من لا يستحق، وضحكة أهدرتها وأرقت ماء وجهها لوجه مستعمل مثل حذاء مثقوب.. ولعل من أسفي الكبير هو قلقي في غير محله على من هو قلق على محله أو ما هو موعود به.

وليس أعظم ولا أقسى ولا أشد وقعاً من الظن الذي بعضه إثم؛ فكم أنا آسف لأني لم أظن!!

وقد أشفق على من يملك يدين اثنتين لكنه لا يستعملهما الا للتصفيق أو لكتابة الشعر العمودي الفج بعد أن صار أجود الشعر أرخصه وأحمده أرذله.

فعن أية صداقة تحدثني حين اصافحك بيمناي بينما يسراك تتغلغل في ظهري ونحن نتبادل ضحكة بائتة .

نعم، آسف جدا، يوم تركت أسرتي بلا وجبة طعام وذرفت ماء وجهي لأنقذك من مرض داهمك أو عوز ألمّ بك..

هل يعتذر المرء عن إنسانيته؟ نعم، ها أنا أعتذر لأنها أخطأت وجهتها.. أيام كان يتصل بي من يطلب مني إنقاذ أسرته من الدواعش ثم صار يحاول أن يدلني على وطن لا يعرفه بل تركه عند البئر فأكلته الجحوش الإلكترونية.

هل يعتذر المرء لمن يسرقه؟ نعم، ها أنا أفعل لمن أطعمته حرفا وعض يدي جهلا.

هل يعتذر المرء لعدوه؟ لا، لأن من كنت أظنه صديقي استعجل العداء ببضعة دراهم، لذا فإن صديق صديقي عدوي، حين صار صديقي يهاتفني بالسر كأننا في تنظيم سري ويخشى أن يعلن محبته لي أو فضل يدي على عقله!

ثم ما الجديد؟ أنا أنا، لاشيء يوجعني غير نبض أسرفته في غير محله وآلاف الكيلومترات قطعتها مخدوعا في وجهتي.

لا وجع كوجع الحقيقة لأنها ربح والأرباح مؤلمة مفرحة، وأعظم الأرباح تلك التي تنتمي إلى شعاري الذي أطلقته ذات يوم ( ربحت أن أخسرك) لكني خسرت عليك وقتاً ونبضا وألماً ستدفعه حين يخلعك من خدعك ويرميك ليستبدلك بحذاء مثقوب آخر؛ ما أبأس الوجوه المثقوبة! فهي الوحيدة التي تنفذ من المرايا من دون ملامح! المرايا بغايا وجوه.

ما الجديد؟ كنا تجمعنا صورة واحدة وأنا محمول على الأكتاف لكني احملهم في قلبي..والآن لفظهم قلبي بعد أن فرغت أكتافهم لغيري.

لقد قلتها سابقا حتى سرقها أحدهم ونسبها لنفسه (تحدث كثيرا لكنه لم يسكب الماء بعد الانتهاء - ديوان تفاحة في يدي الثالثة) والا فكيف بمن لا يجيد حتى شعرية الاستمناء التي ضج بها الفيسبوك التي تغري الزواحف..كيف يعلمني الوطنية وأنا حملته بفارغ القلب إلى حيث الوطن؟ ونصف شعري مزروع في ما يسميه ديوانه؟ كيف بصبية حكومة السهو؟

آسف جدا..آسف لأني عرفتك يوما..اعتذاري لي فأنا أستحقه.

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