المقالات

لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة العاشرة


 

إلتقطها / أحمد رضا المؤمن ||

 

بعد أن خرجت بصُحبة عمتي (أم فلاح) لأجل البحث عن أي مكان يبيع الأكل بإتجاه شارع الرسول "ص" كان أول منظر مُلفت رأيته هو منظر ثقب القذيفة الأسود الذي إخترق قبة مرقد الإمام أمير المؤمنين "ع" من الجهة الجنوبية الغربية تقريباً .

كان منظراً مُفجعاً وأليماً وشنيعاً جداً آلمني كثيراً على صغر سني حينها (وكانت قبة مرقد مسلم بن عقيل "ع" في الكوفة قد ثقبت أيضاً بقذيفة طائرة أمريكية أثناء هجوم قوات التحالف قبل أسابيع من الإنتفاضة) فكان الإعتداء على هذين القبتين المقدستين بحق نذير شؤم وبلاء حل على العراق والعراقيين .

كانت الطائرات المروحية الهليكوبتر تجول في أعلى المدينة بكثافة وتُنادي على الجنود الهاربين وتُطالبهم بتسليم أنفُسهُم للإلتحاق بوحداتهم العسكرية ، وعُيّنت وحدة إنضباط عسكري كانت تتخذ من فندق السلام مقراً لها ، والمؤلم أن كثيراً ممن سلموا أنفسهم وخصوصاً الوجبة الأولى تم إقتيادهم إلى مكان مجهول ثُم إعدامهم وإنقطاع أخبارهم للأبد . (ومنهم إبن عمي الشهيد البطل السيد أياد السيد صالح المؤمن الذي سلمه والده بنفسه أملاً بأن ينجو من بطش البعثيين الأرجاس وكان مع الثوار يمارس مسؤولية مربض رشاش دوشكا) .

بينما نجا المرحوم خالي (علي) من حملات الإعدام هذه عندما تأخر بضعة أيام في تسليم نفسه للجيش .

قرر المرحوم والدي أن نُكمل مسيرنا للوصول إلى السيارة التي دهشنا عندما وجدناها لم تُصب بأي أذى فحمدنا الله تعالى وركبناها وخرجنا بسرعة .. لنعود إلى منزلنا ولتبدأ قصة أخرى من المعاناة والإرهاب التي عشناها كبقية النجفيين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لقطات من الإنتفاضة الشعبانية/ اللقطة العاشرة
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
خارطة مستقبل عالمية يرسمها الإمام السيستاني..
المتفرج الحكومي..!
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
اسباب ودوافع الطفكة..!
دعوات الحوار"الوطني" مع القتلة..و"حميدة أم اللبن"!!
الدين منطق السياسة ..!
ما هي حكاية البيت الإبراهيمي في ذي قار؟!
قمة الجهل من يخلط بين العلم والدين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك